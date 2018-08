Provincia y Nación lanzaron el Censo Agropecuario 2018 en Corrientes

Martes, 14 de agosto de 2018

La presentación se realizó esta mañana en el Salón Verde de la Casa de Gobierno. “Es importante que se exprese tal cual es la realidad porque es la única posibilidad en que se van a articular políticas públicas y productivas que permitan resolver los problemas de asimetrías”, señaló el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.





“Este censo nacional agropecuario es muy importante. Partimos de la base que dieciséis años de falta de información, en un país que es potencia agroalimentaria como es Argentina hoy, es mucho tiempo”, afirmó el ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara. “Se concretará en simultáneo en todo el país a partir de 15 de septiembre próximo”, adelantó coordinador nacional, director del Sector Primario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Roberto Bisang.



En un acto desde las 11.30 de hoy en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, Provincia y Nación presentaron y explicaron alcances del Censo Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018), que se ejecutará en todo el país a partir del 15 de septiembre próximo.



El lanzamiento oficial en Corrientes contó con la representación del Poder Ejecutivo provincial a través de los ministros de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, y de Producción, Jorge Vara; del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; y del coordinador nacional, director del Sector Primario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Roberto Bisang.



Además, participaron la titular de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes, María Inés Carolina Silva Génez; el coordinador de la Dirección Regional del Nordeste Argentino (NEA) del INDEC, Daniel Rodríguez; el coordinador y subcordinador del CNA 2018, Osvaldo Quintana y Jorge Casafús.



Asistieron representantes de los distintos sectores de la producción agropecuaria y forestal; de distintos organismos nacionales y provinciales vinculados al trabajo rural; autoridades provinciales y municipales, entre otros.



“La estadística abre los ojos. Y detrás de estas verdaderas decisiones y verdaderas inversiones de Estado que está haciendo el gobierno nacional está nuestra vocación y compromiso de apoyar con todo lo que tengamos a nuestro alcance”, afirmó el ministro Vaz Torres, máximo responsable de la Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes.



“Este censo nacional agropecuario es muy importante. Partimos de la base que dieciséis años de falta de información, en un país que es potencia agroalimentaria como es Argentina hoy, es mucho tiempo”, dijo el ministro Vara.



CERRAR UN CÍRCULO



“El censo de 2008 fue incompleto, si no se cierra el censo no tiene valor, no sirve. Este es un concepto técnico estadístico y entonces debemos admitir que el último dato que tenemos cierto es de 2002”, explicó el ministro Vara.



“No tengo dudas que todos van apoyar. El clima es muy positivo para hacerlo, el campo es un ámbito muy adecuado y será un censo exitoso”, señaló el titular de la cartera de Producción de Corrientes.



“El relavamiento se concretará en simultáneo en todo el país a partir de 15 de septiembre próximo y se extenderá por alrededor de 80 días. Organizado y coordinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la actividad en el territorio provincial estará a cargo de la Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes”, afirmó el coordinador Bisang.



“El CNA 2018 es un relevamiento que se llevará a cabo en todo el territorio nacional a partir de septiembre. Es un trabajo en conjunto con las direcciones provinciales de estadística de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó el coordinador del INDEC.



“El compromiso para el éxito de este censo tiene que ser de todos. El gobernador Gustavo Valdés quería estar presente en esta presentación porque tiene un empeño muy fuerte en la modernización del Estado y sobre el avance que podamos hacer en estas cuestiones”, señaló Vaz Torres; tras lo cual comentó que el Mandatario se encontraba en el interior de la Provincia cumpliendo también actividades oficiales.



“La Provincia tiene el objetivo de profundizar esta política, porque detrás de esto está uno de los ejes principales que el Gobernador ha establecido en la gestión de gobierno: la modernización, el desarrollo y el empleo. Esto es central, si no tenemos buenos datos, si no tenemos un relevamiento científico, institucional, estadístico en serio, las políticas públicas difícilmente van a ser articuladas entre los tres niveles de gobierno”, dijo el Ministro de economía de Corrientes.



“Los datos aportados por las personas censadas son estrictamente confidenciales y se encuentran protegidos por el secreto estadístico, según lo dispuesto en la ley nº 17.622. La información solo será publicada de forma anónima, compilada con fines estadísticos. Tampoco se cruzará con datos de otros organismos, públicos o privados”, dijo Bisang.



OBJETIVOS



“El objetivo principal es actualizar los datos del sector y poder caracterizar la totalidad de las actividades agropecuarias, forestales y bioindustriales que se desarrollan en el país”, explicó el coordinador nacional.



“Sumado a esto, los datos que brinde el censo permitirán generar políticas públicas generales, sectoriales y regionales. También brindará información útil para el diseño de programas específicos orientados a la pequeña producción agraria, a la agricultura familiar, a las comunidades indígenas y a la superación de la pobreza rural”, añadió el funcionario del INDEC.



“Se llevará adelante un barrido territorial en todo el país. Como en los anteriores censos, el censista hará una entrevista personal con el productor o el informante calificado. En las unidades productivas complejas, podría requerirse la entrevista con dos o más personas para completar las preguntas del cuestionario. Se utilizarán tabletas digitales en reemplazo de los cinco cuestionarios en papel que se usaban previamente. Esto va a permitir realizar un trabajo más ágil y sencillo”, agregó.



“Para poder implementar el uso de tabletas, se desarrolló una aplicación móvil que va a integrar toda la información. Esta aplicación contará con un módulo geográfico que permitirá dividir los datos por departamentos”, anunció.



“Gracias a estas innovaciones, los datos obtenidos van a estar actualizados al instante, y el resultado final va a poder publicarse con más rapidez”, señaló el coordinador del INDEC. “La concreción del relevamiento en Corrientes estará a cargo de tres jefes de zona; diecinueve supervisores; ciento veintitrés censistas y tres auxiliares”, indicó el coordinador Quintana.



“Son cerca de 7 millones de hectáreas que alcanza el CNA 2018 en la geografía provincial”, dijo Casafús. “A fin de la ejecución del CNA 2018, la geografía provincial fue dividida en tres zonas. Un de las mismas está comprendida por los departamentos de Capital; Gobernador Virasoro; San Miguel; Itatí; Ituzaingó; Berón de Astrada; Sann Cosme y Santo Tomé”, agregó el subcordinador en la provincia.



“Otra de las zonas fue integrada por los departamentos de Mercedes; General Alvear; San Martín; Paso de los Libres; Monte Caseros; Curuzú Cuatiá; Sauce y Esquina. Por último, otra zona con los departamentos de Bella Vista; San Roque; Lavalle y Goya”, dijo Casafús.



CAMBIO DE PARADIGMA



“Sabemos del apoyo que va a tener esta herramienta por parte del Ministerio de Producción, que es donde frontalmente está el interés estadístico volcado y, de ahí hacia arriba, el profundo interés que como Estado tenemos de contar con esta información para decidir”, sostuvo Vaz Torres.



El funcionario provincial destacó el valor de la estadística para la administración del Estado, frente a una década en la que se ocultaron y tergiversaron datos durante las anteriores gestiones nacionales.



“Ante este tan negativo contexto, la verdad es que la política cambió. Fue un cambio fundamental y fundacional. Recuperar las estadísticas para el Estado es un eje central del gobierno. No existe posibilidad alguna de que podamos saber, sin rigor estadístico, recostándonos en nuestra ley estadística, cuáles son las responsabilidades y cuáles son las cosas que tenemos que saber”, expuso Vaz Torres.



“Existió mucho manoseo y discrecionalidades respecto del valor estadístico. Algunas de corte fiscal. Lo peor que se puede hacer con las estadísticas es hacer uso fiscal inadecuado. Nosotros sobre esto tenemos una conducta para mostrar y demostrar cómo se comportó el Gobierno Provincial en el 2001. Nos pusimos a trabajar sobre las cuestiones institucionales; fue mucho el trabajo, y pudimos remontar una relación jurídica del Estado con la ciudadanía a través de las organizaciones intermedias”, señaló Vaz Torres.



“Ese fue un eje de gestión muy importante para recuperar algo que es central y que conforman la confianza y la gobernabilidad. Si no hay confianza con los sectores intermedios, con las organizaciones empresarias, con las organizaciones gremiales, con los poderes del Estado, es difícil que el Estado funcione como tal”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas.



“El trabajo que se hizo de recuperación de las distintas áreas de gobierno de algún modo fue postergado cuando quisimos recuperar la parte estadística porque teníamos una altísima dependencia del gobierno nacional”; apuntó y agregó: “La situación cambió y nos adentramos a trabajar fuertemente en la recuperación de estas cuestiones”, dijo el Ministro de economía.



“De estos datos, del censo, surgirá el dato central sobre qué es lo que nosotros, como Provincia, aportamos desde el punto de vista del producto bruto y qué es lo que tenemos que corregir. Información que hace a los recursos inclusive en la discusión de la Coparticipación Federal”, explicó Vaz Torres.



RESOLUCIÓN DE ASIMETRÍAS





Tras resaltar que es importante el aporte de información a la hora de un buen censo, el funcionario aclaró que “no se señala a las personas desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista de la actividad, territorio, del qué, cómo, dónde, sin ningún tipo de identificación”. “Es importante que se exprese tal cual es la realidad porque es la única posibilidad en que se van a articular políticas públicas y productivas que permitan resolver los problemas de asimetrías”, dijo Vaz Torres.







“Ahí es donde la estadística abre los ojos. A partir del gobierno nacional actual, las decisiones políticas estratégica empezaron a tomarse con peso y valor estadístico, con los datos de este censo y todos los relevamientos que se realizan. No se puede manejar a ciegas”, cerró.