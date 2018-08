Valdés inauguró refacciones en Escuelas de Ituzaingó

Lunes, 13 de agosto de 2018

En su tercer día de actividades oficiales en Ituzaingó y en el marco del 154 aniversario de su localidad, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este lunes por la mañana refacciones generales en la Escuela Nº 71 “José Ramón Mariño”.



También realizó lo propio en el Colegio Secundario “Juan Bautista Alberdi”, dónde habilitó el Playón Deportivo y trabajos de reparación de la infraestructura en general, en el cual se aprovechó la oportunidad para firmar un Convenio de Cooperación entre el Gobierno provincial y la Municipalidad anfitriona, para la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad.



Las obra ejecutada en la Escuela 71 consistió en la refacción de canaletas, cubierta y cambio de chapas en mal estado; refacción de cielorraso y colocación a nuevo en los sectores faltantes; piso de cemento alisado en el patio interior; refacción a nuevo de la instalación sanitaria; reparación del tanque de reserva; trabajos en la instalación eléctrica: armado de tableros con sus correspondientes llaves seccionales; y pintura general, que incluye paredes, cielorraso carpinterías y rejas, entre otros.



Mientras que en el Colegio Secundario, las tareas que se llevaron adelante fue la refacción de la instalación sanitaria en planta baja y alta; reparación de la instalación eléctrica; armado de tableros con sus correspondientes llaves seccionales; refacción del cielorraso; pintura general del edificio; y construcción del tinglado; en ambos casos los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.



“Toda la educación pública yace sobre los hombros de una Provincia”



En sus primeros conceptos, el Gobernador de la Provincia demostró emoción por ser la Escuela Nº 71, una de la más importante de Ituzaingó, institución de curso sus estudios primarios. Aseguró que hoy “toda la educación pública yace sobre los hombros de una Provincia” y agregó que “los recursos no fueron transferidos como a las provincias Argentinas, haciendo esto resentir el sistema educativo de la Patria, y Corrientes no ha escapado de ese sistema”, sostuvo.



Valdés destacó que en el Estado provincial son 1.700 establecimientos educativos entre primario, secundario y nocturno, lo cual “es una gran responsabilidad para el Gobierno porque son varios los que necesitan arreglos e inversión pero muchas veces no alcanza, aunque es el desafío que viene. Fue así que remarcó su compromiso de hacer el Playón Deportivo en La Escuela “José Ramón Mariño”, para tener mayor espacio, por lo que además realizarán una ampliación en el lugar.



Recordó que junto al intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, se inauguraron la Escuela 107, el Instituto Superior de Formación Docente (IsFD9, la Escuela 71, la Escuela “Juan Bautista Alberdi”; por su parte la 106 “Isla Malvinas” se encuentra en refaccionando, y se trabajará en la Escuela Rural74, en l 243 se realizará una refacción, y en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) se invertirá $3.700.000 para la refacción, equipamiento y grupo sanitario. Y afirmó que “todas estas inversiones se encuentran proyectadas para realizarse este año”.



El Gobernador aportará para que vuelva la Estudiantina



Ya en el segundo acto y tras recordar su paso por el Colegio “Juan Bautista Alberdi” del cual fue presidente del Centro de Estudiantes, el Mandatario puso de manifiesto el objetivo trazado de reflotar la Estudiantina de Ituzaingó, para lo cual se solicitó al Gobierno provincial los recursos necesariso, atendiendo a una demanda para hacer las carrozas respectivas. En virtud de ello, Valdés aseguró que se van a “girar esos recursos a la Municipalidad, para que entre ambos los administren y que la Estudiantina vuelva a ser realidad en Ituzaingó”, lo que despertó el cerrado aplauso de los presentes.



Seguidamente, expresó que es un gusto “poder estar inaugurando este Playón Deportivo con sus refacciones” y comentó que viene a otorgar un “espacio adecuado para practicar deportes, ya que anteriormente para hacerlo debían concurrir al Polideportivo Municipal”. Contó que “estamos cristalizando un viejo sueño de los chicos y un pedido de la Rectora, del Intendente y acá estamos inaugurando la primera etapa”, enfatizó Valdés, para luego señalar que “vamos a continuar con cerramientos, baños y otras obras”.



En tanto y como parte de la política de estado de invertir en infraestructura educativa, Valdés informó que la Provincia destinará importantes recursos hacia el establecimiento secundario ubicado en la zona de La Florida, con el objetivo de “dar nuevas posibilidades y descargar alumnos del anterior colegio citado”.



También destacó el aporte de la actual Administración nacional y manifestó que “tuvimos la suerte de que el Estado invirtió y sigue invirtiendo en nuestra ciudad; Ituzaingó tiene una oportunidad enorme de crecer industrialmente junto a los recursos humanos que nos han quedado y la posibilidad de que se pueda reactivar (la obra civil) el Brazo de Aña Cuá y que podamos tener otra oportunidad de desarrollo”, a la vez que añadió que “por eso tenemos que formar a nuestros jóvenes” para estos espacios “como el Parque Industrial”. Seguidamente instó a que “podamos realizarnos acá, a través del instituto terciario”, momento en el cual le dejó la inquietud a Burna de “contar con una extensión universitaria, ya que la innovación en la educación es fundamental para que logremos los objetivos, trabajando juntos”.



Burna agradeció el compromiso de seguir apostando a la educación pública



El jefe comunal de Ituzaingó, Eduardo Burna, tras destacar que se trata de un día especial por el aniversario de la localidad, agradeció de manera especial el fuerte compromiso del gobernador Gustavo Valdés de “seguir apostando a la educación pública, que es lo que nos va a permitir salir adelante y ser mejores como sociedad”. En la Escuela 71, expresó que “se nos cruzan muchas emociones, este era un reclamo histórico que teníamos, ya que nuestra escuela cabecera, si bien se encuentran en un gran edificio, sabíamos que estaba venida a menos”, puntualizó y prosiguió subrayando que lo que el Gobierno provincial “prometió, hoy lo está cumpliendo, siendo ejemplos que generan inclusión y expectativas en la gente”.



En ese sentido, instó a docentes, alumnos y a la comunidad toda a generar conciencia en la necesidad de “cuidar este espacio educativo que hoy luce hermoso y entre todos debemos cuidarlo”. Y para culminar, puso de relieve el “enorme desafío de buscar siempre una mejor calidad educativa” e hizo votos en que en este lugar, “toda la comunidad educativa pueda sentirse contenida”.



Respecto a la habilitación del Playón Deportivo en el Colegio Alberdi, valoró que sea techado, “de manera tal de que puedan desarrollar las actividades deportivas los alumnos: primero por la gran matrícula que tiene; por lo emblemático que es este Colegio, ya que creo que la gran vida de la ciudad pasó por esta institución”.



Convenio para instalación de cámaras de seguridad



En el marco del acto en el Colegio Secundario, se procedió a la firma de un Convenio de Cooperación para la instalación de cámaras de seguridad entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Ituzaingó, en el cual el primero se compromete a proporcionar a través del Ministerio de Seguridad a la comuna, el personal necesario de la Policía por medio de la Unidad Regional respectiva y comisarías dispuestas en la localidad, los medios necesarios a fin de poder llevar a cabo los distintos controles de cámaras de video vigilancia que se dispongan en todo el ejido y Rutas Provinciales conforme lo establece la Ley provincial Nº 5984. La cartera provincial de seguridad instruirá al personal policial, respecto del actuar en caso de la detección de alguna contravención o delito que sea susceptible de intervención inmediata por parte de la Policía.



Asimismo la Municipalidad deberá informar a la Policía y a la ciudadanía en general, el lugar exacto de localización de las cámaras de seguridad puestas en la ciudad, como así también de la localización de radares si lo estuviere en ejecución. El documento fue firmado por el gobernador Valdés; el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni; y el intendente Eduardo Burna.



Tanto la directora de la Escuela Nº 71, Nanci Rivero Aguilar; como su par del Colegio Secundario, “Jun Bautista Alberdi”, Norma Sperluti, agradecieron al Gobierno provincial por el anhelo cumplido, quienes fueron las encargadas de realizar el discurso de bienvenida a las autoridades en sus respectivos actos. También ambos establecimientos recibieron materiales y mobiliarios del Ministerio de Educación, para acompañar las actividades diarias.



Acompañaron al primer Mandatario y al intendente Eduardo Burna, los ministros de Educación, Susana Benítez; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; Seguridad, Juan José López Desimoni; de Obras y Servicios Púbicos, Bernardo Rodríguez; Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; la directora de Educación Secundaria, Práxedes López; entre otros funcionarios provinciales y municipales.