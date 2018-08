Sin lucirse, Boca ganó gracias a Pavón Lunes, 13 de agosto de 2018 El equipo de Barros Schelotto debutó con un triunfo en la Superliga, 1 a 0 ante Talleres. Tevez fue titula, no jugó bien y falló un penal.

Boca le ganó 1 a 0 a Talleres en la Bombonera, en el debut del equipo de Guillermo Barros Schelotto en esta Superliga.







El bicampeón no demostró un rendimiento acorde a las expectativas por ver juntos a Cristian Pavón, Mauro Zárate y Carlos Tevez. Pesó poco en ofensiva y, al contrario, se mostró seguro en defensa.



El gol lo convirtió Pavón, en el inicio del partido. El delantero capturó un rebote fuera del área. Su derechazo se desvió en Godoy y descolocó al arquero Guido Herrera.







El entrenador Xeneize mandó a la cancha a Carlos Tevez, quien jugó como centrodelantero. Carlitos no tuvo un buen partido. Se lo vio incómodo y le costó entrar en circuito ofensivo. Para colmo, le atajó un penal.





Sobre el final, Esteban Andrada demostró seguridad y contuvo varios avances de Talleres, volcado de lleno en ataque en busca del empate.



Boca viaja el lunes rumbo a Barcelona. El miércoles se mide ante el equipo de Lionel Messi en el Camp Nou por el Trofeo Joan Gamper.