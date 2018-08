Corrientes Cumbia convocó a más de 10 mil personas

Lunes, 13 de agosto de 2018

La movida tropical desembarcó en la cancha ubicada en Alta Gracia y los Tehuelches, en donde una multitud vibró con las grupos musicales y un cierre espectacular a cargo de Yiyo y los Chicos 10. La próxima instancia será en dos semanas en el barrio 17 de Agosto.





Corrientes Cumbia no detiene su marcha y este domingo, el exitoso Programa del Gobierno Provincial arribó con toda la energía de la movida tropical al barrio San Antonio Oeste.



El epicentro fue la cancha de fútbol ubicada en Alta Gracia y Los Tehuelches, en donde una multitud estimada en más de 10 mil personas, con masiva presencia de familias, jóvenes y gente de todas las edades, no solo del citado barrio, sino de zonas aledañas, vivieron una gran jornada, acompañado por un clima ideal.



Bajo la conducción del reconocido animador, Tony Torales, en primer término exhibieron su repertorio en el escenario mayor, Los Inocentes, para luego dar paso a la actuación de Sabor a Cumbia y el broche de oro con un marco espectacular estuvo a cargo de Yiyo y Los Chicos 10.



Cabe señalar que Corrientes Cumbia se articula bajo la órbita del ministerio Secretaría General de la Gobernación y es posible gracias a la labor articulada con los ministerios de Seguridad y Salud Pública, que dispone de móviles sanitarios para atender cualquier emergencia y el valioso apoyo de la Policía de Corrientes, Bomberos, Dirección de Tránsito e Higiene Urbana del municipio capitalino.



Desde la organización, comandada por Mauro Segovia y todo su equipo de trabajo, destacaron no solo la convocatoria de miles de correntinos sino también que todo transcurrió en un clima de armonía y sin desmanes.



En lo que va del año, Corrientes Cumbia ya dejó su marca en los barrios capitalinos de Pirayuí y Laguna Seca y San Roque, y el fin de semana pasado hizo escala en el interior provincial, exactamente en la ciudad de Mercedes, con el objetivo de expandirse y dar verdadera inclusión.



La próxima cita será el domingo 26 de agosto, en el barrio 17 de Agosto, según se confirmó.



El Programa se viene desarrollando desde el año 2013 y transitando su sexta temporada consecutiva, apunta a otorgar un lugar de expresión para aquellos que se desenvuelven en el ámbito de la música tropical, llegando a los barrios con música y recreación para los jóvenes y todas las familias.