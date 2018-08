Los Premios Oscar se renuevan y estalló la polémica Viernes, 10 de agosto de 2018 La Academia anunció que añade una nueva categoría a los premios más importantes del cine de Hollywood y las reacciones y cuestionamientos no tardaron en llegar.





La ceremonia anual de los Oscar reconocerá películas populares y durará sólo tres horas, dijeron el miércoles los organizadores, en un intento por evitar una mayor caída de la audiencia de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica.



Los cambios, que serán introducidos en la ceremonia de febrero de 2019 en Hollywood, también incluirá la entrega de algunos de los 24 premios de la Academia durante los cortes comerciales de la emisión televisada.



“Hemos escuchado a muchos de ustedes sobre las mejoras que se necesitan para mantener relevantes a los Oscar y a nuestra Academia en un mundo cambiante. La junta de gobernadores lo consideró seriamente”, dijo la junta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (John Bailey, el nuevo presidente de la Academia, y la directora general Dawn Hudson) en una carta a sus miembros, que lo difundieron a la prensa.



La audiencia estadounidense de televisión de la ceremonia de los Oscar de marzo de 2018, que duró casi cuatro horas, fue de 26,5 millones de televidentes, la menor en la historia de los premios de la Academia, que se entregan desde hace 90 años.



Los cambios son los más importantes desde que la Academia prometió en 2016 duplicar sus miembros femeninos y de minorías para el 2020 en respuesta a críticas.



En 2009, había aumentado el número de candidatos a mejor película de cinco a 10 en un intento por abrir la competencia.



“Se viene un cambio a los #Oscars. Esto es lo que necesitas saber: Una nueva categoría sobre el logro de la popularidad. Establecimos una fecha más temprana de estreno para 2020: señalen en sus calendarios el 9 de febrero. Estamos planeando una nueva y más accesible mundialmente ceremonia de tres horas”, anunciaron desde la cuenta oficial de la Academia en la red.



Aún así, en los últimos años los Oscar han tendido a premiar a filmes de autor y artistas, como “Moonlight” o “The Shape of Water”, en sus máximas categorías en lugar de éxitos de taquilla como la franquicia de “Star Wars” o cintas de superhéroes.



Esta nueva categoría abre la puerta para que películas como “Black Panther” o “Avengers: Infinity War”, llamadas también blockbusters, se hagan con un Oscar, que este 2018 reventaron la taquilla y fueron muy bien recibidas por el público.



No queda claro si el cambio se llevará a cabo para la próxima ceremonia de los premios Oscar en febrero de 2019, ni cuáles de los 24 premios entregados durante la noche sufrirán cambios.



Tras conocerse la inclusión de una nueva categoría en los premios, llegó la polémica.



“Una categoría que crea nuevos problemas para la Academia”, comentó Brooks Barnes, del New York Times.



La destacada crítica de cine Manohla Dargis, señaló los cambios en un tuit como “estúpidos, insultantes y patéticamente desesperados”.



“La industria del cine murió hoy con el anuncio del Oscar a la película más popular”, sentenció Rob Lowe en Twitter. “Disfrutaba de poca salud. Le recordarán las secuelas, los taquillazos y la integración vertical”, ironizó.



“Disney y Marvel tenían la mejor oportunidad de hacer historia en los Oscar con Black Panther antes de que la Academia creara este premio ‘popular'”, escribió la crítica de cine de la revista Indie Wire Anne Thompson.



“Ahora vamos a tener que esperar que los miembros de la Academia decidan si darle ese lugar o simplemente relegarla a una categoría menor”, agregó.



Y muchos críticos también lo vieron como un “premio de consolación”.