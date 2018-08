"La violó y le dijo que era una lección por andar de noche"

Jueves, 09 de agosto de 2018

La víctima tiene 12 años. "Le pidió la hora y después la raptó", detalló la mujer.





El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado, en Marcos Paz. Una nena de 12 años volvía a su casa y fue raptada y violada por un hombre. La imagen quedó registrada a través de la cámara de seguridad de un supermercado chino de la zona. Allí se ve el momento del ataque y, en otra secuencia, cómo la chica es arrastrada hasta un terreno baldío.





El abuso ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 5, y desde entonces la titular de la Ayudantía Fiscal de Marcos Paz, Romina Morán, junto a la DDI local, intentan identificar al agresor.



Desde entonces, la nena, su madre y su pequeño hermanito están en la casa de la abuela, apenas a unas cuadras del lugar del hecho. "El viernes llegué de trabajar, ella estaba con una amiga. Llegué cansada, porque trabajo en Capital, y viajo con mi bebé de meses... Y me quedé dormida. Ella se fue con su amiga, una travesura. Nunca sale, siempre avisa", contó la mañana de este jueves la mamá de la víctima.



La mujer se presentó de espaldas a la cámara, no dio su identidad, tampoco la de la nena. Contó que las chicas salieron, que estuvieron en el centro de Marcos Paz, en la plaza y que el hecho ocurrió cuando volvían para el barrio. "Cuando estaba llegando a la calle Monteagudo, un sujeto les pide la hora y siguen caminando. Vieron pasar un auto... Se asustaron. La amiga se fue por la ruta (40, ex 200) y mi hija sigue por Monteagudo. Ahí se separan", detalló al canal C5N.



En principio se sospechó de algún ocupante de ese vehículo. Pero el foco está puesto ahora en el hombre que les pidió la hora. "Ese mismo fue el que al minuto regresa y la rapta. Ella ya iba sola, estaba a la vuelta de la casa de mi mamá, que vive sobre calle La Rioja", agregó.





En pocas palabras y con la voz entrecortada por el llanto, la mujer dio precisiones dramáticas del instante del abuso: "Me hija me contó que la agarró de los pelos, que la arrastró y que le decía que no gritara. Después de violarla, le dijo que era una lección, que no debía andar de noche y que a él lo había enviado Dios".



La nena no pudo ver el rostro del atacante, siempre estuvo boca abajo y con los brazos atados con su campera. "Antes de irse le dijo que contara hasta 100... Dos chicas pasaron, ellas las vio y la ayudaron", precisó, para luego contar que se le hace muy complicado estar con su hija durante el día: sale a las 4 de la mañana hacia su trabajo en Capital y regresa a las 10 de la noche. "Incluso me voy con mi hijo chiquito, no puedo pagar una niñera", contó.



Desde que ocurrió el hecho, la nena no quiso volver a su casa. Está junto a su madre y a su hermano en la casa de una abuela. "Ella ahora me pide perdón porque no debería haberse ido", cerró la mujer.



Desde la Secretaría de Seguridad de Marcos Paz, a cargo de Silvano Pestrin, indicaron que el centro de monitoreo logró conseguir imágenes del agresor de hasta una hora antes del ataque a la nena, pero como son tomas nocturnas no les permiten a los investigadores obtener un retrato definido del rostro del sospechoso.



Por eso y con consentimiento de los papás de la nena, desde la fiscalía decidieron hacer público el video del ataque, sin que quede expuesta la identidad de la víctima, y publicitar el teléfono de la DDI de Marcos Paz donde se reciben las denuncias: (02323) 426507.



"Buscamos que alguien que lo conozca pueda colaborar e identificarlo", le dijo a Clarín la fiscal Morán, quien trabaja en colaboración con el titular de la UFI N°3 de Mercedes, Pedro Illanes.