Uniformados salvaron la vida de un bebé Jueves, 09 de agosto de 2018 La madre del infante pidió ayuda porque su hijo no respiraba. Fue en el barrio La Olla.



En ho­ras de la no­che del lu­nes, una mu­jer lle­gó con su be­bé a pe­dir ayu­da a los efec­ti­vos de la co­mi­sa­ría del ba­rrio ca­pi­ta­li­no La Olla. El in­fan­te de tan so­lo dos se­ma­nas de vi­da, no res­pi­ra­ba.

Los uni­for­ma­dos que es­ta­ban en la de­pen­den­cia no du­da­ron y le re­a­li­za­ron Re­a­ni­ma­ción Car­dio­pul­mo­nar (RCP). El in­fan­te, gra­cias al rá­pi­do ac­cio­nar po­li­cial, se re­cu­pe­ra en la sa­la del Ser­vi­cio Ne­o­na­tal del hos­pi­tal Vi­dal.

Pau­la de 33 años lle­gó has­ta la co­mi­sa­ría Vi­ge­si­mo­pri­me­ra cer­ca de las 21:30 del lu­nes.

A los gri­tos in­gre­só pi­dien­do ayu­da, “mi be­bé no pue­de res­pi­rar” co­men­tó a la pren­sa el ca­bo pri­me­ro Jo­sé Ma­nuel Car­do­zo, quien no du­dó en re­a­li­zar las ma­nio­bras de RCP.

“Le re­cos­té en el mos­tra­dor de la co­mi­sa­ría y co­men­cé a ha­cer la re­a­ni­ma­ción” ex­pre­só.

A los po­cos se­gun­dos, se pre­sen­tó en el lu­gar el ofi­cial au­xi­liar Ser­gio Ló­pez Pa­la­cios y en­tre los dos efec­ti­vos con­ti­nua­ron con la re­a­ni­ma­ción.

“El pe­que­ño ya es­ta­ba pá­li­do y frí­o” re­la­tó uno de los po­li­cí­as.

“En un mo­men­to da­do es­cu­cha­mos co­mo un sus­pi­ro” di­jo el efec­ti­vo Car­do­zo, quien al no­tar que el be­bé co­men­zó a res­pi­rar de­ci­dió tras­la­dar­lo jun­to con la ma­dre has­ta el Cen­tro de Aten­ción Pri­ma­ria de la Sa­lud (CAPS) del ba­rrio 17 de Agos­to.

“En el tra­yec­to al Caps, el be­bé pe­gó un llan­to que nos ale­gró” co­men­tó.

En el cen­tro de sa­lud los mé­di­cos de guar­dia lo­gra­ron es­ta­bi­li­zar­lo y fue tras­la­da­do des­pués al Ser­vi­cio Ne­o­na­tal del hos­pi­tal Vi­dal, en el cual se en­cuen­tra aún in­ter­na­do.

La rá­pi­da in­ter­ven­ción Po­li­cial hi­zo que hoy un be­bé y su fa­mi­lia es­tén go­zan­do de la vi­da, aun­que ellos ase­gu­ra­ron que “son po­li­cí­as y es­tán pa­ra ser­vir a la co­mu­ni­dad”.

Las mues­tras de afec­to y fe­li­ci­ta­cio­nes por tal ac­cio­nar de los uni­for­ma­dos, no se hi­cie­ron es­pe­rar tras co­no­ci­da la no­ti­cia.

Cur­sos de RCP

“U­na o dos ve­ces en el año re­a­li­za­mos cur­sos de RCP. Cuan­do vi al be­bé no du­dé en ac­tuar” ase­gu­ró Car­do­zo, quien mos­tró sa­tis­fac­ción al sa­ber que de­vol­vió la vi­da a un pe­que­ño be­bé. Am­bos son pa­dres y se­gu­ra­men­te en ese mo­men­to tan di­fí­cil pu­die­ron sor­te­ar­lo con ca­pa­ci­dad y pro­fe­sio­na­lis­mo. Hoy los uni­for­ma­dos fes­te­jan con gran or­gu­llo su dí­a.