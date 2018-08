Horóscopo para hoy 9 de agosto 2018 Jueves, 09 de agosto de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Las posibilidades de una operación económica muy importante no se activarán hasta dentro de unos tres meses. Jornada favorable a asuntos familiares o en beneficio del hogar.



TAURO

Urano en Tauro toma un ritmo menos activo durante los próximos meses, lo que repercutirá en un cambio radical de vida. Active hoy relaciones de un proyecto favorable.



GÉMINIS

Muéstrese receptivo a las negociaciones económicas que puedan afectar a una gran oportunidad profesional. Algunos problemas recientes entrarán en fase menos aguda.



CÁNCER

La Luna en Cáncer, favorable con Júpiter, es óptimo signo en relación con los hijos. De hecho, sería un excelente momento para concebir o tener descendencia.



LEO

Tal vez, la tendencia actual a una cierta inestabilidad profesional entre en fase menos activa. Ahora bien, será un acontecimiento inexorable para los próximos años.



VIRGO

Jornada propicia a los acuerdos en un asunto de su interés. Por lo demás, ideas creativas y vanguardistas entrarán en fase de maduración durante un tiempo.



LIBRA

Excelente jornada para cultivar relaciones en el ámbito profesional. Posibles beneficios gracias de una buena operación económica. Pero evite riesgos personales.



ESCORPIO

Júpiter en Sagitario, favorable con la Luna, alienta su capacidad de comunicación. Por otro lado, la inestabilidad actual en sus relaciones tenderá a mitigarse unos meses.



SAGITARIO

Posibles vaivenes en su medio laboral no mostrarán sus consecuencias hasta dentro de unos meses. Jornada favorable a activar operaciones y negociaciones económicas.



CAPRICORNIO

Es un excelente momento para compartir con la pareja los beneficios de un proyecto que abre perspectivas a sus aspiraciones. Estrecho entendimiento con ella.



ACUARIO

Aproveche la jornada para cultivar relaciones en el ámbito laboral sobre una excelente posibilidad profesional, así como sobre una operación o inversión económica muy difícil.



PISCIS

Momento muy favorable para expresar ideas inspiradas así como vivencias importantes de esta época. Asimismo, tenderá a darse un entendimiento más estrecho con los hijos.