Simón de Jesús Palacios es ciudadano ilustre de la ciudad

Jueves, 09 de agosto de 2018

El intendente Eduardo Tassano y el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, hicieron entrega este jueves de una copia de la ordenanza a través de la que se reconoce al profesional por sus méritos y prolífica trayectoria artística que lo hacen acreedores de tal distinción.







En un concurrido acto que se desarrolló pasado el mediodía de este jueves en el patio del palacio municipal, el intendente Eduardo Tassano y el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Norberto Ast, hicieron entrega de la ordenanza que declara al músico Simón de Jesús Palacios “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Corrientes”.

“Está por cumplir 82 años, con más de 60 promoviendo el chamamé y nuestra cultura, con esa gran capacidad que tienen los chamameceros de amar, sentir y transmitir lo que es Corrientes, así que me parece muy acertada la distinción del Concejo Deliberante que acompañamos; estamos aquí, muy felices, compartiendo este momento con su familia y los amigos”, precisó Tassano.

Los concejales Nelson Lovera y Fabián Nieves fueron los presentadores del proyecto que fue aprobado horas antes por el cuerpo deliberativo municipal. “Esta fue una iniciativa que nos acercaron desde el área de Cultura del Ejecutivo municipal, que nos generó la inquietud. Simón de Jesús Palacios propaga nuestra música chamamecera, que es nuestra cultura, la lleva por todos los rincones de este país y tiene más que justificado el título honorífico, por la cantidad de obras y de tiempo proponiendo esto”, dijo Lovera.

Por su parte, Nieves manifestó: “Este título honorífico que se le otorgó, esta declaración, es una especie de agradecimiento también de la comunidad de Corrientes, que representada por el Concejo Deliberante, le hace esta distinción”.



“SOLO TENGO PALABRAS DE AGRADECIMIENTO”

“Es una sorpresa muy agradable para mí, no pensaba llegar a tanto. Esto es algo impensado, solo tengo palabras de agradecimiento a los concejales que tuvieron la idea y al señor intendente por estar acá presente a mi lado en este momento”, expresó Palacios.

Luego del reconocimiento, el músico subió al escenario junto a su hijo para interpretar un par de sus más grandes éxitos. “Se supone que un hombre en el escenario no tiene que emocionarse, pero estoy emocionadísimo”, contó ante el aplauso de los funcionarios y público presente.

“Cuando terminé mi secundario me disponía a seguir estudios superiores y ahí apareció Cocomarola y me enganché al conjunto, y a partir de entonces empecé a ser músico, hasta ahora. Yo estoy muy contento con este destino que me dio Dios y de hacer lo que a uno le gusta”, manifestó Simón de Jesús Palacios.



PRESENCIAS

Además de Tassano, Ast, Lovera y Nieves, participaron del acto el viceintendente, Emilio Lanari; los secretarios de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; el subsecretario de Cultura, Carlos Stegelmann; junto a subsecretarios y funcionarios del Ejecutivo municipal y concejales capitalinos.



TRAYECTORIA

En los considerandos de la normativa se indica que Simón de Jesús Palacios, nacido un 31 de agosto de 1936 en el paraje Lomas de Empedrado, es uno de los máximos referentes del chamamé, como cantante, guitarrista, autor y compositor.

Sus primeras presentaciones datan de 1955, cantando chamamé junto a artistas como el acordeonista Marcos Brígido González, quien lo acompañó en varias agrupaciones musicales.

Al año siguiente se integró al conjunto del acordeonista Ramón “Moncho” Monzón, donde formó el dúo de voces y guitarras con Santiago Nicolás Verón, dando nacimiento al legendario “Dúo de la Simpatía”. Junto a Verón fueron convocados posteriormente por el bandoneonista Miguel “Chito” Morales para sumarse a su conjunto Iberá, con el que realizó presentaciones en las principales pistas de la época.

Luego de un efímero paso por el conjunto Santa Elena, que dirigía el bandoneonista Martín Torres, el dúo Verón-Palacios fue contratado en 1956 para una serie de actuaciones en LT 7 Radio Provincia de Corrientes, donde los escucha Tránsito Cocomarola, quien los invita a integrarse a su conjunto.

Junto al Taita, Verón-Palacios permanecieron por 5 años, realizando extensas giras. En 1961 se desvincularon para formar su propia agrupación, acompañados del acordeón de Brígido González y el bandoneón de “Toté” Esquivel.

En 1964 Verón dejó el conjunto, asumiendo Palacios la dirección del mismo, bajo el rótulo de “conjunto Verón-Palacios”, donde formó el dúo de voces con el cantante y guitarrista chaqueño Ramón Catalino Verón.

En 1973 regresó Santiago Verón al conjunto, permaneciendo hasta el año 1986, siguiendo Palacios en la dirección como hasta ahora, luego de más de cinco décadas.

Palacios grabó para sellos como CBS, Odeón, RCA Víctor y Microfón. Acompañaron en estos años músicos como Juan Bernabé Guerra, Enrique Cecilio Barbín, Jorge de la Cruz Balmaceda, Mario Menéndez, Juan Alberto Pinto, Juan Carlos Galarza, Félix Robledo, Pedro Pablo Gómez (Gomecito), Carlos Alberto Navarro y el legendario Juan Ayala.

El músico ha recibido importantes galardones por su trayectoria como cantante y también como compositor. Llevan su firma más de 150 obras registradas, entre las que se destacan “Chinita Linda” (dedicado a su esposa), “Corrientes y el Paraná”, “Amor Inevitable”, Háblame con idioma de besos”, “Mañanitas de mi pago”, “Corrientes siempre Corrientes”, Pampa y cielo de Corrientes”, y su obra más difundida: “Recordando a Concepción”, compuesta en colaboración con Manuel Ramírez.