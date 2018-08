Investigan si fue por “cuestiones pasionales”

Miércoles, 08 de agosto de 2018

Por ave­ni­da Ciu­dad de Are­qui­pa pró­xi­mo a su in­ter­sec­ción con ca­lle Ra­fa­e­la, en una bar­be­ría se re­gis­tró un he­cho de­lic­ti­vo. Al lle­gar, per­so­nal de la co­mi­sa­ría Sép­ti­ma cons­ta­tó que en la puer­ta de in­gre­so ha­bía tres im­pac­tos de ba­las. La pro­pie­ta­ria del lu­gar se mos­tró pre­o­cu­pa­da, por lo que so­li­ci­tó pre­sen­cia de la Fuer­za en la zo­na.



“No sa­be­mos qué ocu­rrió, ni los mo­ti­vos”, di­jo Emil­ce, due­ña del co­mer­cio.

En la puer­ta de in­gre­so a la Bar­be­ría se ob­ser­va­ron tres per­fo­ra­cio­nes oca­sio­na­das por pro­yec­ti­les de un ar­ma de fue­go.

Las ba­las atra­ve­sa­ron la cha­pa, ma­te­rial que pro­te­ge el ac­ce­so al lo­cal, e im­pac­ta­ron so­bre una puer­ta de vi­drio que hay en el in­te­rior.

“Los dis­pa­ros fue­ron con un ar­ma de fue­go de 9 mi­lí­me­tros”, con­fir­mó una fuen­te po­li­cial a es­te me­dio.

Emil­ce, ex­pli­có que el lo­cal abrió sus puer­tas en ma­yo úl­ti­mo y el ho­ra­rio de aten­ción al pú­bli­co va des­de las 10 de la ma­ña­na has­ta las 22. “Ja­mas tu­vi­mos pro­ble­ma con clien­tes. No en­ten­de­mos qué pa­só”, di­jo.

“Un em­ple­a­do lle­gó co­mo to­das las ma­ña­nas y cuan­do fue a abrir el lo­cal vio los dis­pa­ros. Tam­bién tra­ba­jan mis hi­jos. Uno de ellos tu­vo un pro­ble­ma con su no­via ha­ce unos dí­as”, re­la­tó la mu­jer.

A es­te me­dio di­jo que la mu­cha­cha no ha­bría es­ta­do con­for­me con la de­ci­sión de la se­pa­ra­ción y ha­bía ad­ver­ti­do que al­go ha­rí­a, si­tua­ción que es ma­te­ria de in­ves­ti­ga­ción por par­te de la fuer­za po­li­cial.

“Se­gún un hom­bre, co­mer­cian­te, cer­ca de las dos de la ma­dru­ga­da es­cu­chó va­rios dis­pa­ros y vio un au­to­mó­vil cer­ca del lo­cal” agre­gó Emil­ce.

Tal ver­sión apor­ta­da por un ve­ci­no de la zo­na, fue co­rro­bo­ra­da lue­go por la Fuer­za del or­den a tra­vés de la fil­ma­ción de una cá­ma­ra de se­gu­ri­dad, en la cual se ob­ser­vó a un au­to­mó­vil Fiat Uno, el cual se­ría de co­lor blan­co, que se acer­có al co­mer­cio unos se­gun­dos y lue­go ace­le­ró su mar­cha.

“Lo que te­ne­mos has­ta el mo­men­to es que fue una cla­ra ame­na­za pe­ro no sa­be­mos si ha­cia el co­mer­cio o al­gu­na per­so­na que tra­ba­ja en el lu­gar” di­jo una fuen­te de la in­ves­ti­ga­ción.



Tres cas­qui­llos

So­bre la cin­ta as­fál­ti­ca, a po­cos me­tros del cor­dón de la ve­re­da del co­mer­cio, que­da­ron los cas­qui­llos.

Fue­ron tres lo que la Po­li­cía ha­lló, en tan­to que coin­ci­den con los im­pac­tos efec­tua­dos en el por­tón de in­gre­so co­mo en el vi­drio del in­te­rior de la bar­be­rí­a.

Agen­tes de la di­vi­sión an­tia­rre­ba­to tam­bién lle­ga­ron al lu­gar pa­ra co­la­bo­rar con sus pa­res de la sec­cio­nal de la ju­ris­dic­ción.

Al cie­rre de es­ta edi­ción se ana­li­za­ban las fil­ma­cio­nes a fin de de­ter­mi­nar la cha­pa pa­ten­te del ro­da­do sos­pe­cho­so e ini­ciar una in­ves­ti­ga­ción al res­pec­to.



Apor­tes de Ve­ci­nos

“No sa­be­mos qué ocu­rrió, só­lo que se­rí­an unos mu­cha­chos quie­nes dis­pa­ra­ron. Acá sue­len ver­se ro­bos de la mo­da­li­dad arre­ba­tos”, di­jo un co­mer­cian­te de la zo­na.

“Hay cá­ma­ras de se­gu­ri­dad cer­ca, por lo que se pue­den ob­te­ner imá­ge­nes re­le­van­tes”, ex­pre­só por su par­te un efec­ti­vo, mien­tras ob­ser­va­ba el lu­gar.

En la co­mi­sa­ría de la ju­ris­dic­ción con­ti­nua­ban con las ta­re­as res­pec­ti­vas.