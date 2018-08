Alperovich llegó al debate con su hija embarazada y dijo que va a votar en contra Miércoles, 08 de agosto de 2018 El senador nacional José Alperovich votará en contra del Proyecto de ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “He estudiado mucho este tema, he recorrido mucho Tucumán y hablé con los tucumanos: voy a votar en contra del proyecto de ley”, dijo, al llegar hoy al recinto acompañado de su hija embarazada.



A pesar de que le preguntaron las razones de su decisión, no lo fundamentó, “No he hablado antes porque no quería hacer política con esto, porque es un tema que divide mucho a la sociedad”, aclaró, nada más.



El voto de Alperovich había despertado una expectativa particular, ya que había recibido presiones de los llamados grupos “Pro Vida” para que votase en contra.



A principios de mes, el senador había rechazado una campaña que empapeló la capital tucumana de afiches en los que se lo veía con las manos cubiertas de sangre, y un pedido de que se evitara “un holocausto prenatal”.



"En el medio del tratamiento de esta ley, repudio enérgicamente la nefasta acción de la utilización de la palabra holocausto para intentar presionarme sobre mi voto, más aún sabiendo que pertenezco a la religión judía", había dicho.





Hoy votará a favor de los que están en contra de la legalización del aborto.