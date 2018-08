El ex directivo de Techint Héctor Zabaleta también se arrepintió y será liberado Martes, 07 de agosto de 2018 Detenido desde este lunes, declaró en el juzgado y luego se reunió con el fiscal Stornelli para convertirse en "imputado colaborador".



Después de pasar la noche, detenido en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA), el ex Director de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, se convirtió en otro de los empresarios que se acogió al régimen del imputado colaborador y obtuvo la excarcelación después que el juez Claudio Bonadio homologó el acuerdo firmado con la fiscalía. Admitió "la entrega de dinero y montos que se pagaron" vinculados a los fondos ilegales que se investigan en la causa de los cuadernos de las coimas.



El ejecutivo fue trasladado a Comodoro Py temprano, este martes, para ser indagado por el juez Claudio Bonadio, quien lo detuvo y acusó como partícipe necesario de la asociación ilícita supuestamente dirigida por Néstor y Cristina Kirchner para cobrar coimas. Según fuentes judiciales, en los cuadernos del chofer Centeno "hay claras y contundentes referencias" al rol de Zabaleta en el circuito de sobornos, pero la detención además se basó en medidas de prueba recolectadas por el tribunal.



Después de declarar ante el juzgado, la Policía Federal trasladó a Zabaleta al quinto piso donde se encuentra el despacho del fiscal Carlos Stornelli. El personal de seguridad lo cubrió con una campera para evitar que sea fotografiado.



Allí, por más de una hora estuvo reunido con Stornelli y según pudo saber de Clarín, se refirió a "montos de dinero que se pagaron" y a "operatorias de pago, a entregas de dinero". Tras la firma del acuerdo, Bonadio homologó su confesión como imputado colaborador y le concedió la excarcelación. Después de las 16 el empresario y ex directivo de Techint ya se había retirado de los Tribunales de Comodoro Py.



La empresa Techint figura nombrada en varias oportunidades en los cuadernos que el ex chofer de Roberto Baratta, donde se consignaron entrega de bolsos con dinero de diferentes empresarios y que eran recaudados principalmente, por el ex funcionario y mano derecha de Julio De Vido.



En la imputación en la causa conocida como los cuadernos de las coimas, Zabaleta no figuraba acusado directamente, sin embargo el miércoles pasado la sede de la empresa fue allanada por orden de Bonadio. El ex director de la principal compañía del país, fue trasladado a la sede de la PFA y se espera que sea indagado por el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.



Según el relato del chofer Centeno en los ocho cuadernos que destaparon el escándalo de los sobornos en el ministerio de Planificación Federal kirchnerista, los bolsos que Roberto Baratta recaudaba del dinero que era pagado por diferentes empresarios, en puntos fijos y como parte de un circuito de coimas.



Día a día, el dinero era trasladado a la calle Uruguay 1306, el departamento de Néstor y Cristina Kirchner, apuntados por el fiscal Stornelli como quienes "comandaban la asociación ilìcita". Todo fue registrado por Centeno y entre los manuscritos, detalló: “Lo llevé al Licenciado (por Baratta) al edificio de Techint". Recién en el cuaderno número 5, con fecha del 29 de mayo, a las 11:45, indicó: "Lo llevé al Lic. al edificio de Techint a encontrarse con Héctor, le dio el bolso y lo llevé al Lic. a su depto”.





Cuatro horas después, el ex chofer volvió a consignar en su cuaderno: “Fuimos a dejar los bolsos a Uruguay 1306 a Daniel Muñoz”. Son sólo algunas de las veces que Centeno nombra a la empresa más grande del país, el Grupo Techint, por eso Bonadio ordenó allanar las oficinas centrales de la empresa, en Catalinas Norte. Fue el miércoles pasado, en horas de la madrugada. No hubo detenidos, hasta el lunes cuando se ordenó la prisión preventiva de Zabaleta, pero sólo duró hasta la tarde del martes.



En su defensa, la empresa Techint señaló hace pocos días que hizo una presentación ante la justicia con la información solicitada en el allanamiento. Señalaron: “Una vez que avance la investigación y se tengan mas precisiones, haremos una investigación interna como hacemos siempre en estos casos.” Techint recordó que su rol en obra publica argentina en el período 2004-2015 “fue menos del 1% del total de la obra pública nacional y muy por debajo de la capacidad técnica y el potencial de la empresa”.





Según la empresa, Techint Ingeniería y Construcción firmó solo 5 contratos con el Gobierno Nacional, que corresponden a las siguientes obras: un tramo del Gasoducto del Nordeste/GNEA (adjudicada en 2014 por tramo Formosa); trabajos de montaje de cañerías de la central nuclear Atucha II (año 2007); pavimentación de 31 km de Ruta Nacional 3 (año 2004), 33 km de Ruta Nacional 14 (año 2007), y 105 km. de Ruta Nacional 40 (año 2005).



Las anotaciones en las que aparece nombrada Techint corresponden al año 2008. Según escribió Centeno, Roberto Baratta visitó nueve veces las oficinas centrales del holding que conduce Paolo Rocca. Las visitas fueron entre abril y diciembre de ese año y siempre con un motivo específico: retirar bolsos o paquetes. En cierto momento, Centeno habla de “dividendos”, de los “dividendos del mes”, de “paquetes con dinero”.



En función de los cuadernos, se planteó que de las oficinas de Techint se dirigían al departamento de Uruguay 1306, donde vivía el matrimonio Kirchner. Centeno escribió que Baratta en persona se encargaba de entregar los bolsos en mano al ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, muerto en 2016.





El relato de las visitas a Techint, de puño y letra de Centeno, es más o menos parecido y en la mayoría de los casos relata que se dirigían al segundo subsuelo del edificio central de Techint, en donde se producía la recepción de bolsos. Los recorridos, al salir de la sede allí, variaban: el departamento de los Kirchner, un “bunker” en Scalabrini Ortíz 3358 , un departamento en la calle Juncal y en alguna ocasión el ministerio de Trabajo.



Zabaleta, de 72 años, fue hasta 2011 uno de los gerentes financieros de la sucursal porteña de la empresa TENCO, sociedad del Grupo Techint. En ese momento se jubiló, y según fuentes de Techint desde entonces no prestó ningún asesoramiento a la firma.