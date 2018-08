Rudy Ulloa, el ex chofer de los Kirchner, se negó a declarar, y Javier Fernández entregó una valija con papeles Martes, 07 de agosto de 2018 El abogado de Ulloa le recomendó no hablar. Fernández, director de la AGN y operador judicial del peronismo, llevó informes de ese organismo sobre Planificación.



Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor Kirchner se negó a declarar este martes en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, en los que Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, N°2 de Julio De Vido, asentó millonarios cobros de coimas por parte de empresarios. A su vez, el poderoso operador judicial peronista Javier Fernández estuvo ante el juez Bonadio más de tres horas y le entregó una valija con papeles en los que supuestamente constaban investigaciones de la Auditoría General de la Nación -que él integra- sobre el desaparecido ministerio de Planificación Federal y obras de esa cartera en las que habría intervenido Roberto Baratta. "Información aportada por Javier Fernández", decía la valija con la que el operador intentó mostrar su distancia con la red de coimas que investiga la justicia.





De bajo perfil y siempre apuntado como un presunto testaferro del ex Presidente, Rudy Ulloa fue indagado por primera vez en una causa por corrupción, pero por consejo de su abogado, Adrián Tenca se negó a declarar luego de que le mostraran el expediente. Después de 2003, Ulloa Igor se convirtió en empresario de medios en Río Gallegos, donde su principal ingreso fue la pauta oficial del Estado.





"No recibió ni entregó dinero", dijo el defensor de Ulloa, quien en su momento supo ser el abogado de Sergio Schoklender en la causa "Sueños Compartidos".



¿Por qué se lo citó a declarar? En los cuadernos de Centeno que desató el escándalo de los sobornos, Rudy Ulloa figura manteniendo (sobre todo en 2009), reuniones con Roberto Baratta -apuntado como el principal recaudador de este entramado-. Asimismo, mantuvo asiduas reuniones con Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta, también acusado de ser recaudador de los fondos ilegales.





El fiscal Stornelli le adjudicó, además, la entrega de bolsos con dinero al ex funcionario de Planificación Federal en Viamonte 367 piso 10 el 14 de octubre de 2008, como también el 16 diciembre de 2008 y en 2009, otra entrega el 9 de febrero.



Tenca, en diálogo con móviles de TV, afirmó que Ulloa "negó absolutamente todos los cargos y por consejo mío se negó a declarar porque la causa es muy voluminosa y no se pueden leer 60 cuerpos en dos minutos".



"Se fue en libertad y después de leer la causa veré si hago ampliar la declaración indagatoria", dijo. "Ya al leer las imputaciones respecto a Ulloa hay una arbitrariedad muy grande, porque se le imputa haber recibido dinero y otra donde se le imputa haber entregado, lo cual es absolutamente contradictorio", sostuvo el letrado.



Además, señaló que el ex chofer de Néstor Kirchner dice que todas las acusaciones son falsas y que "estaba bastante inquieto para que lo sobresean, no sólo para irse en libertad que es lo que sucedió".



Tiene dos menciones en un estudio jurídico. Y él me dice que es todo falso, ni recibió ni entregó dinero,





Antes del breve paso de Ulloa por Comodoro Py ya había comenzado al indagatoria a Javier Fernández, el director de la Auditoría General de la Nación (AGN) y operador judicial del peronismo que quedó involucrado en la causa por los cuadernos como partícipe necesario de una asociación ilícita para pagar y cobrar sobornos.



Para negar su supuesto vínculo con el gobierno anterior, Fernández entregó en el juzgado una valija con viejos informes de la AGN y supuestas denuncias contra funcionarios K. El operador judicial respondió las preguntas que le hicieron pero negó cualquier vinculación con los cuadernos de Centeno. "No conozco a los empresarios", sostuvo ante Bonadio.





El letrado peronista es uno de los nombrados por el chofer Oscar Centeno. Por ejemplo, según la imputación de Stornelli, está señalado como uno de los "receptores de los fondos ilegales". El 2 y 7 de agosto de 2013, Nelson Lazarte -ex secretario de Baratta-, "le lleva dinero a Javier Fernández a su casa", indica la acusación formal sin especificar montos. Asimismo, el 19 de octubre de 2015, es Baratta quien se reúne con Fernández.





Junto al ex juez Norberto Oyarbide, Fernández está señalado por mantener reuniones con ex funcionarios del ministerio de Planificación con el fin de "trabar causas judiciales" que recaían sobre la anterior gestión en los Tribunales de Comodoro Py.



Para cerrar la jornada de indagatorias, Bonadio escuchará a Jorge Mayoral, el ex secretario de minería acusado de de pagar a Lazarte el 19 y 25 de julio de 2013 dinero "ilegal" a Lazarte y por ello deberá declarar este martes, al igual que Germán Nivello. En este último caso, la imputación detalla que le entregó 1.250.000 dólares a Baratta en el Ministerio. También, el 29 de junio de 2015, "Nivello le entregó a Lazarte en el edificio de la Secretaría de Vivienda, 700.000 dólares".



Todos están acusados como partícipes necesarios de la asociación ilícita que investiga los sobornos que involucra a 36 personas, entre ex funcionarios kirchneristas, personas del entorno de los Néstor y Cristina Kirchner, y a los principales empresarios de la construcción y del sector energético.



Además, Bonadio le tomó declaración al gerente de la Hidrovía S.A. Rodolfo Poblete y tras negarse a declarar se ordenó su detención. El lunes de indagatoria culminó con la detención del ex director de Techint, Héctor Zabaleta, que debe declarar este martes ante la Justicia.



La ronda de indagatorias comenzó el lunes dejando un saldo de tres imputados colaboradores, entre ellos el primo de Mauricio Macri Ángelo Calcaterra, titular de Iecsa (empresa que le pertenecía durante los registros de Oscar Centeno), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa) y Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux).



También, marcaron la jornada de indagatorias los empresarios Alejandro Ivanissevich (ex de Engasud) y Manuel Santos Uribelarrea (dueño del fondo agrícola MSU y una central térmica) quienes admitieron ante el magistrado que hicieron aportes ilegales a Roberto Baratta, pero como "donaciones electorales".