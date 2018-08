El juez emitió una alerta roja de Interpol contra el ex director K de Yacyretá Martes, 07 de agosto de 2018 Bonadio ordenó a Interpol la captura nacional e internacional del ex funcionario que insiste con conseguir una eximición de prisión antes de entregarse.

El juez federal Claudio Bonadio emitió este martes una alerta roja de Interpol para la captura internacional del ex director de la represa binacional de Yacyretá y dirigente kirchnerista Oscar Thomas, quien permanece prófugo desde el miércoles pasado en la causa de los cuadernos de las coimas.



El abogado de Thomas, Juan Manuel Ubeira, dijo que su cliente “ni loco se iba a entregar hoy”.





Las alertas rojas son las mismas emitidas contra cinco iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA. La orden de captura confirma la dureza del juez en esta causa.



Thomas está varias veces mencionado en las cuadernos del remisero Oscar Centeno entregando coimas a Roberto Baratta seguramente vinculadas con las obras de ampliación de Yacyretá.



"Ni soñando se entrega hoy, porque se ha presentado la eximición de prisión ayer (por el lunes) y estamos esperando que la Justicia lo resuelva. Lejos de estar prófugo, él quiere ser parte de este debate. No es una pretensión descabellada estar libre", dijo Juan Manuel Ubeira, el mismo abogado del ex policía Juan José Ribelli en la causa AMIA.





En diálogo con Todo Noticias, el letrado dijo que el ex director del ente que administra Yacyretá, para acogerse en la figura de arrepentido, "tiene que haber hecho algo malo".



"Esto es algo distinto. Hay un canje de declaraciones a cambio de libertades. El sistema tiene una característica legal extorsiva", marcó.



Al ser consultado sobre qué hará Thomas si el juez Claudio Bonadio rechaza su pedido de eximición de prisión, Ubeira aseguró: "Va a ejecutar la cadena recursiva. Si no es en la Cámara será en Casación y sino será la Corte. Lo que mi cliente quiere hacer es participar, pero no preso".



"Mi defendido dice que él jamás en la vida le entregó dinero a nadie. La relación que tenía con los funcionarios era la normal de un ejecutivo de una empresa. Él asegura que no se va a arrepentir de nada porque nada hizo. Seguramente tendrá algún elemento de prueba", agregó.



"Mi cliente estuvo doce años al frente de Yacyretá. En 15 años no le reclamaron nada. Ahora lo quieren meter preso con unos cuadernos que tienen formato de fotocopia. ¿Creen que vamos a permitir que esto funcione como un argumento? Lo que valen son los documentos y los testigos", finalizó Ubeira.



Thomas fue durante una década el director argentino a cargo del Ente Binacional Yacyretá -el organismo que el ex presidente y actual senador Carlos Menem, en el ejercicio de la primera magistratura, llegó a calificar en la década del 90 de "monumento a la corrupción"- y se retiró en diciembre de 2015, al final del segundo mandato de gobierno de la actual senadora Cristina Kirchner.



De acuerdo con las anotaciones que Centeno asumió como propias, Thomas le entregó a Roberto Baratta US$ 1,1 millón el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740. Ese mismo año, el chofer también escribió en sus cuadernos: "Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (De Vido) y le dijo que ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona US$ 657 mil".



En sus diez años al frente de Yacyretá, cargo en el que sucedió a Humberto Schiavoni, Thomas llegó a manejar presupuestos anuales que oscilaron entre los 700 millones y los 1.000 millones de dólares, parte de los cuales, se sospecha, fueron utilizados para solventar campañas electorales no sólo en las provincias del Litoral y el Nordeste Argentino (NEA) sino también de la provincia de Buenos Aires.