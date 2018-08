"Verdes" y "celestes" preparan actos masivos antes y durante la sesión

Martes, 07 de agosto de 2018

Frente al Congreso, se programaron desde recitales y charlas hasta ecografías en vivo. Cómo estará el tiempo.





"Fuimos un millón. Seamos dos millones". La convocatoria de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito es clara: apunta a llenar las calles y a que la presión popular logre este miércoles lo que no parecen haber conseguido cientos de expositores del sector "verde" ni las estrategias políticas: que en el recinto sean mayoría los senadores que alcen la mano para votar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El sector "celeste", mientras, también convoca a manifestarse para asegurar el rechazo al proyecto que esperan que ocurra en el Senado.



La programación "verde"

"Estamos transitando un camino histórico. Somos protagonistas de esta conquista. Por eso te esperamos para que le exijamos al Senado lo que la sociedad ya definió. La ley la ganamos en la calle. El derecho al aborto, ¡será ley!", aseguran desde la Campaña.



El inicio del debate está anunciado para las 9.30 y se programaron muchas actividades para acompañar desde la calle. Frente al Congreso, en el sector "verde", la Campaña instalará cuatro carpas: en las llamadas Diana Sacayán y Alieda Verhoeven habrá talleres, paneles y conversatorios; en la Safina Newbery, merchandising para comprar, maquillajes, tatuajes y serigrafías, y en la Ana María Acevedo, estarán las profesionales de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Todas las actividades comienzan a partir de las 13.





Además, se montarán tres escenarios en los que habrá recitales durante todo el día, desde las 14. Algunas de las cantantes serán Hilda Lizarazu, Mariana Baraj, Liliana Felipe, Ana Prada.



Mientras, la Red de Actrices Argentinas, que viene apoyando la legalización del aborto de manera activa desde que comenzó el debate, también organiza actividades. Su convocatoria va más allá: "El 8A tenemos que salir a la calle todes. Llenemos las calles. Fuimos un millón y medio, el 8A seamos tres millones". A la noche, alrededor de las 22, darán una conferencia de prensa en el Hotel Castelar.



Finalmente, hay grupos que llamaron a participar de una "operación araña" en la noche del martes, en la víspera del debate, para que la ciudad amanezca "toda de verde". La idea es poner banderas, telas, pañuelos y carteles en terrazas y balcones, en rejas, frentes de casas propias.



Los actos "celestes"

Bajo la consigna "salvemos las dos vidas", los militantes contrarios a la ley también preparan movilizaciones con el respaldo de la Iglesia Católica y otras congregaciones religiosas. Sacerdotes, monjas, pero también rabinos e imanes, han convocado y acompañado manifestaciones en contra de la ley.



Según se delimitó, las actividades del sector "verde" se desarrollarán en todas las calles del área formada por Rivadavia, Callao, Corrientes y la 9 de Julio. El sector "Celeste" estará, al igual que en el debate de Diputados, del otro lado de la Plaza, que amanecerá completamente vallada y no se podrá cruzar.





Quienes se oponen al aborto se instalarán por avenida Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos y Belgrano y fueron convocados desde las 10 de la mañana, con un pedido de llevar pañuelos, "mate, guitarra y abrigo".



De ese lado, a las 14 empezarán los recitales de bandas y vivo y a las 18 será el acto central a cargo de oradores que ya han hablado en el Congreso.



También prometen ecografías gratis durante todo el día, que podrán realizarse dentro de carpas montadas para la ocasión. Aunque aún no confirmaron si esas ecografías en vivo serán transmitidas por pantalla gigante, como ocurrió en la vigilia del 13 de junio.



El pronóstico del tiempo

La jornada del debate histórico en el Senado promete ser inestable, aunque sin tanto frío como el que se había registrado cuando el proyecto pasó por el recinto de la Cámara Baja.



Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante todo este miércoles las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 13 grados centígrados.



Por la mañana y hasta el mediodía prevén que el cielo esté nublado a parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones y vientos moderados a regulares del sector sur, con ráfagas.



Para la tarde, en tanto, las perspectivas son mejores, aunque todavía el tiempo seguirá inestable. Se espera un cielo con nubosidad variable y vientos regulares a moderados del sudoeste, con ráfagas y temperaturas en descenso, con baja sensación térmica.