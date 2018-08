Tassano expuso metas y proyectos de gestión en la Apicc

Martes, 07 de agosto de 2018

Junto con la mayoría de los funcionarios de su gabinete, el intendente presentó propuestas, lineamientos generales y planes de trabajo ante referentes de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes, en el marco de las reuniones que la gestión viene realizando con instituciones locales.

“Queremos preparar a la ciudad para el futuro que se viene y confiamos plenamente en nuestro trabajo”, expresó en la oportunidad.



En la continuidad de la metodología de explicar a las distintas instituciones de la ciudad los principales objetivos y los proyectos ejecutivos de la gestión que encabeza, el intendente Eduardo Tassano, junto con miembros de su gabinete, se presentó en la noche de este lunes en la sede de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), en el marco de exposiciones informativas públicas. Al abrir la charla, ratificó la intención firme y concreta de informar y detallar aspectos puntuales a mediano y largo plazo, con el objetivo de “convertir a Corrientes en una ciudad moderna y amigable”, aseguró.

Recibidos por los integrantes de la Apicc, representados por su titular, Enrique Collantes, el intendente hizo hincapié en varias de las acciones puestas en marcha y los proyectos concretos a desarrollar, con el apoyo total de la Nación y la Provincia, como lo son el Plan Hídrico y el Plan de Desarrollo Costero, que fueron parte esencial de la agenda tratada en la agrupación empresarial.

"Nos presentamos, desde el inicio de la gestión, como un gobierno participativo, dialoguista y estamos convencidos de que nuestros objetivos y decisiones deben ser explicadas convenientemente ante el empresariado local", expresó Tassano al comenzar la presentación de la metodología de trabajo. Del encuentro participaron el viceintendente, Emilio Lanari y los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; de Hacienda, Guillermo Corrales; de Desarrollo Urbano, Alejandra Wichmann; de Infraestructura, Nicolás Diez; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra; de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino.



MIRANDO AL FUTURO

“Nos comprometimos a darle participación a todos los protagonistas directos de la comunidad, ese es el objetivo que se persigue con esta presencia. Además, queremos lograr el gran objetivo de una gestión de plena transparencia”, expresó Tassano.

“Estamos embarcados en objetivos a mediano y largo plazo que nunca fueron abordados, y eso lleva su tiempo. Pero nos exigimos avanzar, porque sabemos y estamos convencidos de las cosas que queremos”, dijo el intendente.

“Somos un gobierno municipal que propone construir un proyecto que persista en el tiempo”, afirmó el titular del Ejecutivo municipal. “Queremos instalar temas y planes para preparar a Corrientes para el futuro, para lo que se viene. Por eso, debemos enfrentar los desafíos de una ciudad moderna”, agregó.



RECONOCIMIENTO

El titular de la Apicc, Enrique Collantes, agradeció a los funcionarios municipales por la visita institucional y, en referencia a Tassano, destacó que “desde que asumió esta gestión siempre tuvimos las puertas abiertas, por eso es obvio que deben contar con nosotros para colaborar por el bien del empresariado correntino”.

“Podemos apuntar algunas críticas, pero con responsabilidad y respeto, sabiendo que existe una relación institucional madura que tal vez no existió en el pasado”, reconoció el dirigente de la Apicc.



DIÁLOGO PARTICIPATIVO

“Estamos continuando nuestra ronda de reuniones con diferentes entidades. Ahora vinimos a la Apicc a exponer aspectos de diferentes ámbitos de la gestión de gobierno, como salud, infraestructura, planificación urbana y el área ambiental. Terminamos con el desarrollo del Plan Costero, sobre lo que había muchas inquietudes por conocer, así que vamos a seguir con este trabajo; queremos que la comunidad sepa lo que estamos haciendo”, resumió Tassano, una vez culminado el encuentro. “Esto es para abrir la jugada, contar con todas las opiniones y favorecer la transparencia de este gobierno, que es lo que queremos”, reafirmó.

“Es muy interesante la gestión y el proyecto que está llevando adelante el intendente. Realmente nos conforta, no solo comercialmente, sino por los proyectos que tiene a mediano y largo plazo, así que estoy muy contento y agradecido que nos visite y por esta charla, en un diálogo permanente que él tiene con la institución”, dijo el titular de la Apicc. “Vamos a seguir trabajando con el municipio para el bienestar de la ciudad de Corrientes y también para los comerciantes”, agregó Collantes.



PLAN COSTERO

El Plan de Desarrollo Costero fue uno de los temas preponderantes del encuentro. Respecto de ello, el intendente valoró el trabajo y la planificación mancomunada con la Nación y la Provincia, al tiempo que consideró que este proyecto “va a implicar una bisagra en cuanto al desarrollo de Corrientes, sobre todo por el aprovechamiento de la costa y de poner a la ciudad de frente al río”.

Acerca de su implementación, Tassano estimó que será “muy impactante” tras lo cual recalcó que “es algo en lo que tenemos que trabajar a través de este alineamiento con la Nación y la Provincia; ser responsables de este momento, favorecerlo y concretarlo”.

“Recorrimos Vías Navegables con el gobernador y funcionarios nacionales. Es un área que está con muchos signos de abandono, pero uno va caminando, ve la proximidad al río, la proyección que hay y que encima hoy está vedado a los vecinos”, acotó en ese sentido respecto de una recorrida realizada durante la tarde de este lunes.

“El Plan Costero es un proyecto muy interesante para lo comercial y también para beneficio de la ciudad. Esperamos que se concrete lo antes posible, aunque sabemos que es algo que llevará su tiempo, pero seguiremos apoyando”, acotó Collantes al respecto.



PONENCIAS

Inicialmente, el viceintendente hizo una exposición sobre el sistema municipal de salud, la planificación que se realiza mancomunadamente con el Gobierno provincial. Por su parte, Lorenzo Brisco hizo hincapié en aspectos relacionados en materia turística en la ciudad, marco en el cual focalizó en la visión de desarrollo que impulsa la gestión encabezada por Tassano en ese aspecto.

A su turno, Corrales brindó un diagnóstico inicial de cómo encontró la gestión el municipio en materia económica al momento de asumir, tras lo cual hizo mención al plan elaborado por la Secretaría de Hacienda a futuro.

Seguidamente, el subsecretario de Planificación Ambiental, Alejandro Cristiá, expuso sobre el desarrollo sostenible que propicia la gestión municipal, al tiempo que recordó y explicó la moderna e innovadora gestión de residuos, que consiste en “pensar en los residuos no como basura, que deba ser enterrada, sino como un producto”, sostuvo, e impulsó las acciones tendientes a dar un valor agregado, generar trabajo y, así, empezar a crear una ciudad sustentable.

Ulteriormente, Calvano hizo mención al trabajo desarrollado a través de la Secretaría de Coordinación de Gobierno, ocasión en la que especificó que se realizan trabajos con planificación, monitoreo y seguimiento de la gestión. “Todas las semanas tenemos reuniones de gabinete dirigidas por el intendente”, ejemplificó.

El secretario de Coordinación de Gobierno hizo mención a diversas acciones que propulsa el municipio con el firme propósito de modernizar el Estado. En ese contexto, la subsecretaria de Modernización, Gabriela Gauna, vertió conceptos en este aspecto.

La serie de exposiciones continuó con el secretario de Infraestructura, Nicolás Diez, quien describió los trabajos de arreglo y mantenimiento de calles; de limpieza y desobstrucción de los caños pluviales, como así también de otras acciones en el marco del Plan Hídrico.

A su turno, la secretaria de Desarrollo Urbano hizo mención al Plan de Desarrollo Urbano Costero, como así también a toda la planificación existente en materia de urbanización de Santa Catalina. Wichmann fue sucedida en esta serie de exposiciones por la subsecretaria de Programas y Proyectos, Lucía Rugnon.



CONTINUIDAD DE ENCUENTROS CON ENTIDADES

Tassano y su equipo de trabajo ya mantuvieron reuniones informativas con la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), la Federación Económica de Corrientes (FEC) y con concejales capitalinos del oficialismo y la oposición, por lo que el encuentro de la noche de este lunes fue el cuarto de esta índole.

En cuanto a la continuación de reuniones de este tipo, recalcó que “tenemos pensado continuar con los legisladores provinciales; con los consejos de profesionales, como el de Ciencias Económicas y el de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura; con diferentes sectores políticos”.