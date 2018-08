Un mecánico ejecutado y casi dos toneladas de marihuana en una fosa

Martes, 07 de agosto de 2018

Creen que la víctima fue asesinada porque se había quedado con la droga de una banda de Jardín América.







El hallazgo de casi dos toneladas de marihuana en la casa donde fue asesinado el domingo un mecánico, en la localidad misionera de Gobernador Roca, reforzó la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculados al narcotráfico. Los investigadores creen que la víctima fue asesinada por quedarse con la droga de una banda que tendría su centro de operaciones en la ciudad de Jardín América.



La reconstrucción que realizaron los investigadores es espeluznante: a Aldo Andrés Canteros (31) primero le pegaron un tiro en una pierna y luego otros dos en el pecho, pero en zonas no vitales. Finalmente lo ejecutaron de un tiro en la cabeza.



Ya herido y ante el inminente desenlace, Canteros llamó a su pareja para rogarle que no volviera a la vivienda porque su vida corría riesgo. La mujer alcanzó a escuchar risas y luego los estampidos, uno de los cuales acabó con la vida del padre de su pequeña hija.



En el precario taller de la víctima se secuestró una camioneta Ford Ranger doble cabina robada que había sido acondicionada para el transporte de droga desde la costa del río: le habían quitado los asientos traseros para maximizar el espacio de carga.



El lunes la Policía y el juez de Instrucción Carlos Giménez intensificaron las investigaciones en la escena del crimen. Durante un rastrillaje en busca de la pistola calibre nueve milímetros usada por los sicarios, los policías descubrieron que en el galpón había una fosa cubierta por una chapa y tierra, lo cual la hacía imperceptible. Fue hallada de casualidad, cuando uno de los agentes sintió que el suelo cedió levemente cuando pasó por el lugar.



En esa fosa había 79 bultos que contenían 1779 kilos de marihuana protegidos por una lona plástica. Más tarde se hallaron otros 58 “ladrillos” de la misma droga en un freezer en desuso.



Los investigadores hallaron en una mesa del patio de la casa una botella de vino y latas de cerveza a medio consumir, lo cual hace suponer que Canteros tenía confianza con los homicidas y horas antes del fatal desenlace estuvo compartiendo las bebidas.



La Policía ya cuenta con tres apodos de personas de Jardín América, una de las cuales fue vista en compañía de la víctima el domingo en un supermercado de la zona. Además, la investigación se centró en esa ciudad porque allí apareció abandonado el Renault Logan del mecánico.



La atención también está puesta en las pericias de cinco teléfonos celulares que usaba el mecánico y en las cámaras de seguridad de comercios de Gobernador Roca y otras localidades vecinas.



Además, en la vivienda se halló una bolsa con 19 cartuchos calibres 12, una caja con 33 municiones nueve milímetros y cinco vainas servidas de este último calibre.





La mujer aportó algunos datos en una primera declaración. Dijo que su pareja le dijo que ese día iba a recibir a algunas personas que le iban a llevar un auto para reparar. Liliana Berenice Machado se sorprendió porque Canteros era muy celoso y pocas veces la dejaba sola en algún lugar. Ese día la llevó a la casa de los parientes y luego le dijo que podía ir a una fiesta infantil.



Y dijo que Aldo solía reunirse con gente oriunda de Paraguay, aunque desconocía con qué finalidad. Los policías que trabajan en el caso creen que sabe más de lo que cuenta pero no aporta más datos por temor.