Empezó el pago del plus extraordinario de $500 Martes, 07 de agosto de 2018 El pago del plus extraordinario no remunerativo se iniciará este martes 7, día en el que percibirán el adicional los agentes con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3



El pago del plus extraordinario de $500 correspondiente al mes de Agosto desde hoy, martes 7, por terminación de número de documento. Tras el anuncio, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, destacó que el pago de este extra, que llega a la totalidad de agentes activos y jubilados, significa una inversión adicional mensual por parte de la Provincia del orden de los $40 millones.



El pago del plus extraordinario no remunerativo se iniciará este martes 7, día en el que percibirán el adicional los agentes con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; continúa el miércoles 8, para quienes tengan sus D.N.I. finalizados en 4, 5 y 6; en tanto que el cronograma termina el jueves 9 para el resto de los beneficiarios. El pago se liquida en articulación con el Banco de Corrientes S.A.