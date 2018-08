Dos empresarios más confesaron que pagaron coimas a funcionarios y se amplía el escándalo

Lunes, 06 de agosto de 2018

Se trata de Alejandro Ivannisevich y Manuel Santos Uribelarrea que declararon este lunes ante la Justicia. Dijeron que fueron aportes para la campaña.





Los empresarios implicados en el escándalo de las coimas Alejandro Ivannisevich y Manuel Santos Uribelarrea confesaron que pagaron coimas a ex funcionarios kirchneristas. Ambos se escudaron bajo la figura de que en realidad se trataba de aportes para la campaña. Ivannisevich se había presentado este lunes a la mañana a declarar en indagatoria como imputado ante la Justicia al igual que Uribelarrea. Este lunes declararon ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.





Este lunes por la mañana el primo del Presidente y ex dueño de Iecsa, Ángelo Calcaterra, se presentó espontáneamente ante la Justicia para sumarse a la figura de "imputado colaborador". El empresario aseguró que los pagos consignados en la causa como coimas, los realizaba el ex gerente de la firma, Javier Sánchez Caballero, por orden suya. Su colaborador, quien quedó detenido la semana pasada, también se acogió a la figura del arrepentido y obtuvo su excarcelación.



Ivannisevich era el dueño de Emgasud, una firma que construyó un gasoducto en Chubut, y actualmente es el presidente de la empresa energética 360 Energy. El fiscal Stornelli lo imputó junto a Santos Uribelarrea por el delito de partícipes necesarios de la asociación ilícita que se dedicó, durante una década, al pago y cobro de sobornos. Esta "organización delictiva", según el expediente fue "comandada por Cristina y Néstor Kirchner".



La maniobra que se investiga después de que la Justicia recibió del periodista Diego Cabot los ocho cuadernos que escribió Oscar Centeno,el ex chofer de Roberto Baratta, detallando el movimiento de dinero, puntos de encuentro, horarios, distancias recorridas y receptores de dichos fondos, tiene como eslabón principal a los empresarios. Fueron calificados como los que "pagaban el dinero ilícito".



En su defensa, los dos empresarios bregaron por la misma estrategia que Calcaterra: señalar que fueron pagos bajo presión del anterior Gobierno, para las campañas políticas del 2013 y 2015 del Frente para la Victoria.



Bajo esta línea argumentativa, declaró Ivannisevich y Santos Uribelarrea, este último de la empresa UCSA. Ambos figuran como parte del grupo de empresarios que pagaban las coimas que recaudó Baratta y que según la Justicia podrían superar -en total durante los diez años de investigación-, los 200 millones de dólares.



El escándalo por las coimas se amplía y se suman más empresarios admitiendo que realizaron pagos de "aportes de campaña" y que siempre el intermediario fue Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido.





Ante el juez Bonadio, Uribelarrea sostuvo que en 2015 fue Baratta quien lo llamó "para tener una reunión" y fue allí donde el entonces Secretario Coordinador del Ministerio de Planificación, quien le solicitó "dinero para la campaña electoral" de ese año. Según consignaron fuentes judiciales, se acordó una suma de 100 mil dólares –el pedido original era mayor– que Uribelarrea pagó en tres partes: la primera antes de las primarias y los otros dos previas a las generales. Los pagos en la mayor cantidad de oportunidades, se hacían a Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta.



Al momento de explicar la situación, el empresario dijo que se sintió presionado "por el poder que tenían”, indicó ante la Justicia. Asimismo, dijo que su compañía no contaba con contratos provenientes del Ministerio de Planificación ya que era una empresa dedicada al agro y que tampoco contaba con licitaciones directas con el extinto ministerio. Sin embargo, indicó que sí mantenía negocios con provincias que eran beneficiadas con fondos del ministerio de De Vido.



La Justicia determinó que “los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron 35.645.000 dólares en un sinnúmero de oportunidades entre 2008 y 2015”. Es por ello que para Stornelli y el juez Bonadio, esto permite “acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita”.