Tiene 13 años, tomó viagra y casi se muere

Lunes, 06 de agosto de 2018

Dos compañeras de colegio le "hicieron un chiste" al joven y le colocaron dos pastillas en una gaseosa.





Una broma casi termina en tragedia. En Córdoba, dos chicas compañeras de colegio le pusieron a un amigo dos pastillas de viagra en una gaseosa que tomaba en un local de comidas rápidas. El chico de 13 años no se dio cuenta y tomó la bebida sin problemas. Al rato, se descompuso y debieron internarlo de urgencia. Se salvó de milagro.



La Justicia de Carlos Paz ya investiga la situación y cómo las dos menores pudieron acceder a la droga sildenafil. “Estas chicas le habrían suministrado a un jovencito de su misma edad dos comprimidos de viagra con alcohol, lo cual le produjo efectos y daños en su salud“, explicó el fiscal Raúl Ramírez a radio Mitre Córdoba.



El funcionario judicial añadió que la investigación se centra sobre todo en la farmacia que vendió la droga sin autorización médica. “Les entregaron las píldoras a niñas sin receta”, apuntó. La identidad del joven no trascendió.



Darío, el papá del chico internado, contó el padecimiento familiar. "Durante el transcurso de esto me comunico con una de las nenas y me confirma que sí pasó todo esto. Fue un momento durísimo. Las nenas habían conseguido comprar el medicamento. Hay una filmación. Hoy mi hijo ha sido lesionado física y moralmente. Él no quiere volver al colegio", sostuvo.





“Manifestaba fuertes dolores estomacales y enrojecimiento de su cara y sus ojos”, comentó el padre. “En el hospital nos dijeron la gravedad de la situación y que hasta podría haber perdido la vida”, advirtió.