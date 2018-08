Horóscopo para hoy 4 de agosto 2018 Lunes, 06 de agosto de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Aunque es un periodo favorable económicamente, con posibilidad de una gran ocasión, no confíe ahora en algunos recursos para un asunto de un ser querido.



TAURO

Son meses propicios a sus relaciones. Sin embargo no cuente ahora con el apoyo de la pareja para un asunto familiar. No es momento de hacer valer sus necesidades.



GÉMINIS

La situación no propicia que haga valer sus propuestas en el seno laboral, sobre todo en cuanto a una gran oportunidad de expansión.



CÁNCER

Atención a los gastos generados por los hijos o un ser querido. Además, la situación no es propicia a que haga valer sus propuestas e intereses en temas de dinero.



LEO

El Sol en Leo, desfavorable con Júpiter, indica que quizá no se muestre conforme respecto sobre un asunto familiar o de la vivienda, a pesar de ser muy bueno.



VIRGO

No es oportuno abordar ahora dificultades, ya que la intervención no daría demasiados resultados. Además, debe cuidarse y evitar esfuerzos en estos días.



LIBRA

Aunque son semanas de facilidades para obtener logros en favor de sus aspiraciones, podrían fallarle ahora algunos recursos económicos para darles aliento.



ESCORPIO

Júpiter en Escorpio, desfavorable con el Sol, aconseja que actúe de modo muy cauteloso al afirmar sus propuestas en el ámbito profesional.



SAGITARIO

Mucha prudencia al hacer valer sus ideas y proyectos, ya que podría fallarle el apoyo necesario de organismos o personas influyentes.



CAPRICORNIO

Debe estar atento a los gastos generados por un asunto propicio a sus aspiraciones y que será muy importante. No es momento de defender intereses económicos.



ACUARIO

Júpiter en su sector profesional indica una etapa propicia al éxito y reconocimiento en este campo. Pero prudencia ahora en una colaboración.



PISCIS

A pesar de que son semanas de una posición ventajosa para hacer valer sus intereses en el ámbito laboral, no es oportuno exponer ahora sus ideas y propuestas.