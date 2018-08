El no al aborto convocó a una multitud en el Obelisco Domingo, 05 de agosto de 2018 Se realizó este sábado la Concentración Nacional “Salvemos las dos vidas”, impulsada por las iglesias evangélicas. Hubo manifestaciones en varias provincias. En Corrientes, se hará este domingo una marcha desde el Cambá Cuá.



Convocados por las iglesias evangélicas, miles de manifestantes participaron este sábado de la Concentración Nacional “Salvemos las dos vidas”, en los alrededores del Obelisco, en rechazo del proyecto de aborto legal, que se votará el miércoles 8 en el Senado. Aunque todavía no hay cifras oficiales de la convocatoria, los organizadores hablaron de 500.000 personas y que la marcha se extendió desde la Plaza de la República hasta la avenida Independencia.

En medio de pañuelos celestes y cantos religiosos, muchas fueron las personas que levantaron sus manos al cielo para orar por los niños “por nacer”, la familia y por los senadores, a quienes pidieron que “iluminen” a la hora de tomar una decisión el miércoles, cuando el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados se trate en el Senado.

“No vamos a acompañar la legalización del aborto, la muerte de un bebé por nacer. El aborto va a seguir sucediendo, pero otra cosa es que el Estado tome una decisión”, dijo Osvaldo Carnivali, pastor y uno de los organizadores del evento, reportó el diario La Nación.

“Más que lo religioso lo que convoca es el aborto en sí: cómo se puede legislar entre la vida y la muerte”, opinó Dina Rezinovzky, coordinadora de la juventud de PRO y funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Para Rezinovsky, quien estimó que de la convocatoria participan más de 800.000 personas, la ley no va a salir porque habrá un “rechazo total” en el Senado.

Entre los diputados presentes, estuvo el salteño Alfredo Olmedo, que también compartió la idea de que la Cámara alta frenará la propuesta. “No puede haber una ley que sobrepase lo natural. Si soy gobernador de Salta, voy a derogar el decreto de autorización del aborto, en el caso que la víctima no preste declaración”, indicó.





En forma simultánea, en Resistencia, la concentración en contra del aborto legal se realizó en la plaza 25 de Mayo. Según el diario Norte, unas 35.000 personas se congregaron en Alberdi y Julio A. Roca-Juan B. Justo, de la capital chaqueña, convocadas por líderes cristianos evangélicos.

La movilización contra el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se realizó en prácticamente todas las provincias del país, con 1,5 millones de personas reunidas en espacios públicos.

En Corrientes, la convocatoria fue en la plaza 25 de Mayo, en una jornada de oración. Para este domingo, a las 15.30, está prevista una marcha desde el parque Cambá Cuá hasta la Cruz Fundacional.