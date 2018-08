Acusado del crimen del colectivero: “Lo hinqué sin querer”

Domingo, 05 de agosto de 2018

Joaquín Leal es uno de los imputados de matar de 11 puñaladas a Ulises Bravo, quien fue atacado a bordo del ómnibus que conducía, en el 2016. El joven dijo ser inocente.





En el Tri­bu­nal Oral Pe­nal (TOP) de Pa­so de los Li­bres, se re­a­li­zó una nue­va au­dien­cia del jui­cio por el ho­mi­ci­dio de Uli­ses Bra­vo, un co­lec­ti­ve­ro que fue ase­si­na­do el 10 de ju­nio del 2016 y por el cual hay dos jó­ve­nes co­mo im­pu­ta­dos. El prin­ci­pal acu­sa­do es un mu­cha­cho de 18 años lla­ma­do Jo­a­quín Le­al (fo­to Con­fir­ma­do.com.ar), quien du­ran­te el jue­ves de­cla­ró an­te los jue­ces y di­jo ser ino­cen­te, cul­pan­do de to­do al otro sos­pe­cha­do, Gas­tón Bon­pland Le­des­ma de 21.

“Bra­vo (la víc­ti­ma) se me aba­lan­zo, me aga­rró de los bra­zos, yo so­lo re­cuer­do que lo hin­qué sin que­rer una vez. Lue­go sa­lí co­rrien­do, so­lo, pa­ra el la­do del cam­po (sic), en nin­gún mo­men­to que­dé en el he­cho, ja­más pen­sé que iba pa­sar es­to, no tu­ve in­ten­ción de ma­tar”, co­men­tó Le­al, quien en su de­cla­ra­ción con­fir­mó que el ata­que se dio lue­go de que el acu­sa­do lo in­cre­pa­ra por la su­pues­ta re­la­ción que el co­lec­ti­ve­ro, ha­bría te­ni­do con una jo­ven que es­ta­ba de no­via con Le­al.

De es­ta ma­ne­ra el im­pu­ta­do, quien era me­nor al mo­men­to del ase­si­na­to, se des­li­gó de res­pon­sa­bi­li­dad y cul­pó de to­do al otro acu­sa­do, Gas­tón Bon­pland Le­des­ma, quien an­te­rior­men­te ha­bía di­cho que Le­al ma­tó a Bra­vo.

No obs­tan­te, el jo­ven de 18 años tu­vo va­rias con­tra­dic­cio­nes se­gún mar­có el me­dio lo­cal Con­fir­ma­do.com.ar, du­ran­te su de­cla­ra­ción.

Se­gún di­jo Le­al, es­ta­ba sen­ta­do cer­ca del co­lec­ti­ve­ro, quien re­a­li­za­ba su re­co­rri­do ha­bi­tual, cuan­do en un mo­men­to se acer­có y le in­cre­pó por la jo­ven, an­te lo cual ocu­rre el su­pues­to for­ce­jeo en­tre Bra­vo y Le­al. Pre­gun­ta­do por el lu­gar en que hin­có “ac­ci­den­tal­men­te” al co­lec­ti­ve­ro, el im­pu­ta­do di­jo que lo hi­rió en una pier­na.

Sin em­bar­go, en ese mo­men­to, el abo­ga­do que­re­llan­te le in­for­mó que en la au­top­sia, se in­di­có que la víc­ti­ma no te­nía he­ri­das en los miem­bros in­fe­rio­res.

En su de­cla­ra­ción, Bon­pland ase­gu­ró que Le­al ata­có por la es­pal­da a Bra­vo. Asi­mis­mo di­jo que in­ten­tó se­pa­rar­los y lue­go hu­yó, sin asis­tir a la víc­ti­ma que re­ci­bió 11 pu­ña­la­das.



El he­cho

El 10 de ju­nio del 2016 en ho­ras de la sies­ta, la ciu­dad de Pa­so de los Li­bres se vio con­mo­cio­na­da por la no­ti­cia de que el cho­fer de la Em­pre­sa Tig, Uli­ses Bra­vo de 37 años, ha­bía si­do apu­ña­la­do en cer­ca­ní­as de la zo­na lla­ma­da La Ba­lan­za y que al ca­bo de al­gu­nas ho­ras, mu­rió.

En prin­ci­pio se pen­só que el mó­vil del bru­tal ata­que ha­bía si­do por ro­bo, pe­ro lue­go de in­da­gar a los jó­ve­nes, la in­ves­ti­ga­ción se fue di­rec­cio­nan­do ha­cia la hi­pó­te­sis ac­tual.