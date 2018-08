Qué son y cómo sacar los préstamos de la ANSeS que anunció Macri Sábado, 04 de agosto de 2018 Los ex créditos Argenta, ahora rebautizados "Créditos ANSeS", se relanzan con mayores montos y tasas. Se pueden sacar presencialmente o por Internet



Con mayores montos y tasas, el Gobierno relanzó como “Créditos ANSES” a los créditos Argenta para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.



En este nueva versión, suben los montos máximos para todos los beneficiarios: los jubilados podrán pedir hasta $ 80.000 (antes $ 60.000), los titulares de asignaciones hasta $ 6.500 por hijo (antes $ 5.000), y los pensionados hasta $ 35.000 (antes $ 30.000), siempre según el monto de la jubilación, pensión o asignación percibida.





Y también aumentan algunos puntos las tasas: pasan a un rango de 32% a 39,50%, cuando antes iban de 29% a 36%. Lo único que se mantienen son los plazos, que seguirán de 24 a 60 cuotas.



Según detalló la ANSES, las características de los nuevos créditos, que se acreditan dentro de los cinco días hábiles en la Cuenta de la Seguridad Social del beneficiario, son las siguientes:







* Los jubilados y pensionados podrán pedir hasta $ 80.000 en 24, 48 o 60 cuotas con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37%, 33% y 32% respectivamente.



* Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de asignaciones familiares podrán solicitar hasta $ 6.500 por hijo en 24 cuotas, con una TNA del 39,50%.



* Quienes cobran pensiones no contributivas o Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) podrán pedir hasta $ 35.000 en 24 o 36 cuotas, con una TNA del 37% y 34% respectivamente.



La ANSES explicó que en los últimos dos años y medio ya entregó 4,7 millones de estos créditos: 1,9 millones para jubilados y pensionados, 1,6 millones para titulares de AUH, 600.000 para titulares de pensiones no contributivas, y 500.000 para titulares de asignaciones familiares.



Cómo sacarlos

Una forma de acceder a los créditos Argenta es presencialmente en cualquier sede de la ANSES, presentándose el día del turno (que se puede pedir llamando al 130 o en www.argenta.anses.gob.ar, opción “Quiero mi préstamo”) con DNI y el CBU donde se hará el depósito.



Y por Internet, solamente para quienes cobren Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, los pasos son los siguientes:







1) Acceder a “Mi ANSES” con Clave de Seguridad Social.



2) Actualizar la información personal y de contacto (e-mail, teléfono y domicilio) desde el ícono de "Datos de domicilio y contacto" en el margen superior derecho.



3) Ingresar a la opción “Argenta / Quiero mi Crédito" desde el menú de la izquierda. Ahí se podrán leer los lineamientos generales para solicitar un préstamo.



4) En esa misma pantalla completar el campo "Trámite N°/Of. Ident." con el número que figura en la parte inferior del frente del DNI.



5) Aparecerán entonces los datos de los hijos, que permitirán solicitar el préstamo, montos y plazos disponibles.





6) En el cuadro que aparece, ingresar el monto del crédito, elegir cantidad de cuotas y presionar "calcular".



7) Presionar "continuar" y completar un formulario web con cuatro casilleros para tildar. Se deben aceptar todos los términos y condiciones para dar este paso final.



8) Aparecerá la constancia del trámite finalizado.



9) El préstamo se acreditará en la cuenta bancaria dentro de los cinco días hábiles.