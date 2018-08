El papa Francisco le envió un mensaje de puño y letra a Lula Da Silva Viernes, 03 de agosto de 2018 Fue por intermedio de un ex canciller brasileño, con quien el Sumo Pontífice tuvo un encuentro en el Vaticano. "Que rece por mí", le escribió el Papa.



El papa Francisco le envió un breve mensaje de puño y letra a Luiz Inacio Lula da Silva, en un ejemplar de un libro que compila tres entrevistas al ex presidente brasileño, preso desde el 7 de abril por corrupción y lavado de dinero.



"A Luiz Inacio Lula da Silva, con mi bendición y pidiéndole que rece por mí, Francisco", dice el texto manuscrito por el Papa en la primera página del libro "La verdad vencerá", publicado este año, que le arrimó el ex canciller brasileño Celso Amorim durante un encuentro en el Vaticano. Luego Lula recibió una foto impresa del mensaje.



Amorim estuvo acompañado por el ex ministro argentino Alberto Fernández y el ex senador chileno Carlos Ominami.

La reunión duró poco más de una hora, según afirmó Amorim en un video divulgado por la página oficial de Facebook de Lula."El asunto principal fue la situación del presidente Lula, que él ha seguido con interés y con preocupación", dijo Amorim, quien calificó de "histórico" el encuentro con Francisco.



El ex mandatario, de 72 años, cumple una condena de 12 años y un mes, en la sede de la Policía Federal de Curitiba, sur de Brasil, por corrupción pasiva y lavado de dinero.





El líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se declaró inocente y suele repetir que la sentencia es parte de "una conspiración" para alejarlo de las elecciones presidenciales de octubre.



No sería el primer contacto entre el Sumo Pontífice y Lula. En junio pasado, el brasileño había publicado una foto de un rosario que le habría enviado el Papa a la cárcel, aunque luego el Vaticano se encargó de desmentirlo.