Se entregó el ex funcionario Fabián García Ramón Viernes, 03 de agosto de 2018 La lista de prófugos se reduce. Este viernes ante el juez Claudio Bonadio se entregó Fabián García Ramón, ex funcionario del ministerio de Planificación Federal.

Después que el juez Claudio Bonadio no hizo lugar al pedido de eximición de prisión que presentó la defensa de García Ramón, este viernes se presentó ante la Justicia. Se trata del ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.



El ex funcionario del ministerio que Julio De Vido condujo durante doce años, está mencionado como integrante de la estructura que operó en la recaudación de los sobornos en el marco de la asociación ilícita " comandada por Néstor y Cristina Kirchner", según la imputación del fiscal Stornelli.



A la fecha aún se encuentran prófugos Juan Carlos Goycochea (ex Isolux), Francisco Valenti (Pescarmona) y Oscar Thomas (ente binacional de Yacyretá).



En esta causa que inicia con los ocho cuadernos de Oscar Centeno calificados como una "bitácora del delito", Son quince los detenidos en esta causa entre ex funcionarios y empresarios. Además, hay 18 citados a indagatoria sin prisión preventiva que comenzarán a declarar la próxima semana, concluyendo el 13 de agosto con Cristina Kirchner.