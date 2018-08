Macri: "Que la Justicia nos demuestre que no hay impunidad" Viernes, 03 de agosto de 2018 El presidente habló de las coimas durante el acto de relanzamiento de un plan de créditos de Anses para jubilados.





El presidente Mauricio Macri le pidió este viernes a la Justicia "que demuestre que no hay impunidad", en referencia a la causa por las coimas millonarias entre ex funcionarios kirchneristas y empresarios.





Lo hizo este viernes, durante el anuncio de nuevos créditos para jubilados y beneficiarios de asignación universal por hijo en la sede del Club Atlético Bernal, en el municipio de Quilmes.



"Hemos visto noticias que si se confirman, o la Justicia las confirma, son muy negativas para el país en términos de consolidar confianza. Cuando uno escucha sobre cuadernos cuesta creer que podemos construir una Argentina distinta, dentro de la ley. Cuesta, claramente", dijo Macri, quien estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Martiniano Molina.



"Necesitamos que la justicia nos diga si es verdad, que nos demuestre que no hay impunidad. Hay que entender que estos niveles de corrupción se dan en el marco del déficit presupuestario, porque en el desorden es mucho más fácil robar. Por eso tenemos que achicar el déficit fiscal", agregó el jefe de Estado.





Al hablar sobre la nueva línea de créditos para jubilados, el presidente anunció que "vuelven los préstamos Anses, para arreglar esa habitación que lo necesita o un escape de gas, o darse algún gustito, algún viaje".



"Esta herramienta es muy linda, como también fue la reparación histórica. Esto pasa porque decidimos hacerlo. La Argentina necesita profundizar el valor del trabajo. Para eso teníamos que decidir otra cosa, que es terminar con el doble discurso, el de decir una cosa y hacer otra. El cambio significa que nadie se crea el dueño de la verdad ni el dueño del poder. Donde el estado esté al servicio de los argentinos, especialmente de los más vulnerables", siguió.



Según trascendió, los créditos permiten a jubilados o pensionados acceder al programa de préstamos por un monto mínimo de $5.000 y hasta un máximo de $60.000.





Los planes de cuotas disponibles para el programa de préstamos son de 12, 24, 48 y 60 cuotas. La Tasa Nominal Anual es para todos los planes de cuotas del 24% y los gastos administrativos del 1%.



Para titulares de AUH, los montos a solicitar son de hasta $3.000 por hijo, a devolver en 12 meses, o hasta $5.000 por hijo a reintegrar en 24 cuotas mensuales.