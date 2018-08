Horóscopo para hoy 3 de agosto 2018 Viernes, 03 de agosto de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: El autocontrol será tu mejor aliado a la hora de enfrentar ciertas complicaciones durante la jornada de hoy.



Amor: Atravesarás una muy buena racha a nivel sentimental. Lograrás pasar grandes momentos en compañía de tu pareja.



Riqueza: Entraras en una mala racha a nivel económico, asegúrate de dejar de lado todo tipo de gasto superfluo e innecesario.



Bienestar: El regalo del presente es uno que no se vuelve a repetir, el tiempo que dejes escurrir no volverá nunca más. Asegúrate de aprovecharlo.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No te quedará más remedio que recurrir a otras soluciones diferentes a aquellas razonables que prefieres utilizar.



Amor: Descubrirás lo genuino de tus sentimientos por una persona que llego hace poco a tu vida. Acepta tus emociones.



Riqueza: No podrás creer la velocidad con la que concluirás tus obligaciones para la jornada de hoy. Aprovecha esta racha.



Bienestar: No hay nada de heroico en tomar riesgos tontos e innecesarios. Siempre ten en cuenta lo que estas poniendo en juego a la hora de decidir.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No permitas que ciertas situaciones que deberás vivir en el día de hoy alteren tu acostumbrado aplomo y entereza.



Amor: Caerás en cuenta de que no hay soluciones mágicas para pulir las dificultades en una relación. Iniciarás una nueva etapa.



Riqueza: Te será imposible dejar pasar ciertas actitudes de tus pares laborales para contigo, asegúrate de mostrar tu desagrado.



Bienestar: No puedes permanecer toda tu vida ignorando los gritos que vienen de tu interior. Aprende a indulgir tus gustos personales de vez en cuando.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Llegará el momento en el que deberás mostrarte con temple de acero y no ceder ante las presiones de tu entorno.



Amor: No acortes tiempos en tu recién iniciada relación. Atraviesa y disfruta de cada etapa en su momento justo.



Riqueza: Será demasiado tarde para echarse atrás en ciertas inversiones que realizaras erróneamente en jornadas anteriores. Paciencia.



Bienestar: Lo importante es ser realista a la hora de setearse metas y objetivos, o caerás en las garras de la frustración casi de inmediato.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: La clave para hoy es mantener la calma cueste lo que cueste, por más que algunos quieran sacarte de las casillas.



Amor: En cuestiones del amor, deberás hacer lo que dicte tu corazón si quieres que esta relación prospere. Tu mente puede engañarte.



Riqueza: No se te escapará detalle de una operación comercial que promete rendirte importantes dividendos a corto plazo.



Bienestar: Nunca digas nunca. Siempre renegaste de la vida sana y ahora eres uno de los más fervientes devotos de ese estilo de vida.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: No creas que estás solo en esta causa. Hay mucha gente de tu trabajo que piensa como tú, sólo hace falta hallarla.



Amor: Dejarás la soledad y rápidamente hallarás a la persona que te brindará amor, cariño, contención y buen sexo. Felicitaciones.



Riqueza: Surgen acuerdos con colegas y socios que te ayudarán a reponerte de tus problemas financieros. Devuelve favores.



Bienestar: Con la misma vara que juzgues, serás juzgado. Piensa en esto antes de emitir juicios sobre las actitudes de otras personas.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Quedará muy claro para ti el hecho de que no existe preocupación alguna por le prójimo en la jornada. Evita discutir en vano.



Amor: Deberás dar explicaciones a tu pareja por actos que realizaras en tu pasado. No podrás evitar ser juzgado.



Riqueza: Mantén la guardia muy en alto durante la jornada de hoy. Algunos allegados podrían intentar malograr tu imagen.



Bienestar: La clave para poder ver la verdadera esencia de las personas radica en no mirarla con los ojos de la mente, sino con los del corazón.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Tendrás sostenidas discusiones con vecinos debido a su despreocupada manera de manejarse. No dudes en mostrarte tajante.



Amor: Hoy verás los frutos de esa conquista tan prolongada. La felicidad y el amor llegarán juntos para quedarse.



Riqueza: De nada te servirá guardar trabajo en el cajón. Tarde o temprano deberás hacerlo, asume tus responsabilidades.



Bienestar: Recuerda que en cada uno esta el potencial de cambiar a la sociedad misma, pero es necesario crear conciencia de ello. Inténtalo.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: No puedes pretender que ciertas cosas cambien solo con desearlo. Deberás ponerte manos a la obra y hacer tus sueños realidad.



Amor: Lograrás alcanzar el entendimiento con tu pareja luego de largas horas de negociación. Mejores tiempos se acercan.



Riqueza: Paulatinamente iras recobrando la confianza en tus determinaciones luego de una mala racha. Se paciente contigo mismo.



Bienestar: Siempre asegúrate de dejar las reglas de un encuentro amoroso casual bien en claro. No des lugar a falsas esperanzas o emociones.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te rehusarás a escuchar las advertencias de tu circulo de amigos más cercano y pagaras las consecuencias por ello.



Amor: Encontrarás en tu pareja la compañera que siempre buscaste para compartir cada momento de tu vida. Aférrate a ella.



Riqueza: Estarás al borde de la total locura durante la jornada de hoy al ver como se apilan las responsabilidades continuamente.



Bienestar: Aprovecha cada momento positivo que te toque experimentar en la vida para cargarte de energía y positivismo y así enfrentar las vicisitudes.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Usa tu diplomacia para lograr el apoyo de los demás. Hoy es necesario que encuentres varios aliados para obtener lo que quieres.



Amor: Sabes que tu pareja se caracteriza por sus celos enfermizos, si quieres seguir con ella deberás acostumbrarte a sus escenas.



Riqueza: Si tienes que escoger entre quedarte con este trabajo o cambiarlo, escoge quedarte donde estás porque vienen tiempos mejores.



Bienestar: Este es un buen momento para mejorar el aspecto exterior. Ropa nueva, perfumes y un cambio de look pueden ayudar bastante.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: No planifiques tu jornada, una serie de hechos harán que tu día de un giro inesperado y te resulte interminable. Todo saldrá bien.



Amor: Que nadie se entrometa en tu relación de pareja. Ustedes saben cómo manejarse y no están dispuestos a escuchar a terceros.



Riqueza: Deja de delegar responsabilidades en gente que no está capacitada y hazte cargo de lo que te compete. No abuses de tu poder.



Bienestar: Quieres todo y lo quieres ya. No seas tan caprichoso y actúa como una persona de tu edad. Es momento de hacerse cargo de la propia vida.