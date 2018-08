Garantizan el suministro y la calidad del agua potable Sábado, 04 de agosto de 2018 La empresa concesionaria del servicio en la ciudad asegura que, no obstante, se realiza un seguimiento permanente de la situación.





La bajante del río ya genera inconvenientes en diversos ámbitos, como en la distribución de combustibles en el NEA y también preocupa a las autoridades provinciales del área de Recursos Naturales por la fauna íctica. Respecto al servicio de agua potable, la situación es distinta: desde la empresa a cargo garantizaron el suministro y la calidad del producto que llega a los viviendas de la ciudad.



“No hay inconvenientes en el suministro ni en la calidad del agua. No obstante, desde la empresa hacemos un seguimiento permanente”, dijo la responsable del área de prensa de Aguas de Corrientes, María Eugenia Fuentes.



Explicó que “la extracción del agua se realiza desde el canal”, por lo que el bajo nivel río no afecta el aprovisionamiento de agua.