Concretaron la segunda etapa de las pruebas del bitrén

Sábado, 04 de agosto de 2018

La unidad recorrió un total de 256 kilómetros en la zona de Tapebicuá, Paso de los Libres y La Cruz. Evaluaron su movimiento en 14 caminos internos. El sector privado pide la adhesión a la Ley nacional 27445.





Coordinado por el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de manera conjunta con el de Producción, la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) y la Asociación del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (Apefic) –como institución referente de la cadena forestoindustrial–, se realizó la segunda etapa de pruebas de circulación del bitrén en caminos provinciales. El vehículo de prueba recorrió en este caso 256 km de rutas provinciales en la zona de Tapebicuá, Paso de los Libres y La Cruz.

La prueba se realizó el martes 31 de julio, con el fin de hacer un relevamiento de las rutas provinciales, dado que se pretende habilitar algunos circuitos para que ese tipo de transporte circule en Corrientes.



El recorrido se suma al realizado en abril en la zona de Gobernador Virasoro y Santo Tomé, donde se comenzó con la primera etapa de relevamiento de rutas provinciales.



Al momento se probó la unidad en un total 14 rutas provinciales: N° 155, 49, 114, 145, 78, 47, 25, 37, 68, 70, 94, 174, 41 y 40. Eso hacen unos 600 kilómetros recorridos correspondientes a la cuenca de Virasoro, Santo Tomé, Alvear, Tapebicuá, Paso de los Libres y La Cruz.



La Apefic indicó que, a la par de las pruebas, trabajan para que Corrientes se adhiera a la Ley nacional N° 27445 porque es un requisito para que los bitrenes puedan circular en los corredores provinciales. Asimismo, solicitaron a la Nación la habilitación de nuevas rutas nacionales para la circulación de este tipo de transporte.



En la provincia, actualmente están habilitadas para que circulen bitrenes las rutas nacionales 14, 120 y 123 hasta la localidad de Mercedes.

El vehículo bitrén que se pretende habilitar (configuración N° de ejes: S1-D2-D3-D3) es de hasta 25,5 metros de largo y puede tener un peso total en bruto de 75 toneladas, pudiendo cargar aproximadamente una 52 toneladas de carga neta.



Articulación Estado-empresas



La habilitación de bitrenes en la provincia es un proyecto que se viene trabajando desde el año pasado a través de diferentes organismos públicos e instituciones porque “los beneficios que tiene este transporte se traducen no solamente una reducción en sus costos sino en disponer en las rutas de la provincia de un vehículo acorde y seguro para la carga, ya que se trata de una unidad de vanguardia y que además compromete en menor medida la calzada por el menor peso por eje que implica”, remarcaron.

El gerente de la Apefic, Francisco Torres Cayman, expresó a La República que “hay buen trabajo entre el Gobierno provincial y el sector privado para que hagan los estudios pertinentes porque el objetivo es que se habilite la circulación del bitrén sin ocasionar problemas de ningún tipo”.

En las pruebas participaron empresarios que fabrican bitrenes y propietarios de empresas madereras de Corrientes.

“Hay provincias que ya están trabajando en el tema y Corrientes no es ajena a eso”, remarcó Torres Cayman.

Teniendo en cuenta que el Gobierno nacional ya habilitó caminos para que circulen bitrenes en Corrientes, todavía resta la definición de las autoridades provinciales. Pero ello no sería una complicación porque se estima que se aprobaría su circulación en las rutas provinciales y de esa manera se sumarían a la traza que Vialidad Nacional ya aprobó.