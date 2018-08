Quinteros jugará si octava temporada en Regatas

Viernes, 03 de agosto de 2018

El escolta entrerriano Paolo Quinteros jugará su octava temporada consecutiva en Regatas Corrientes, luego de intensas negociaciones con la dirigencia remera que finalmente llegaron a buen término.





“Estoy identificado con el club, con la ciudad, con la gente. Soy un regatense más”, dijo el goleador tras la confirmación.

Como cada temporada desde hace siete años, la renovación de Quinteros es tema de ocupación no solo de la dirigencia y la parcialidad fantasma sino también del periodismo, que con diferentes motivos siempre fue uno de los temas a resolver. Esta temporada no fue la excepción y, aun con interesados en llevarlo, Quinteros decidió nuevamente seguir en el Parque, y contar con un “equipo competitivo” fue su condición.

La camiseta fantasma número 13 con el nombre Quinteros en niños, adolescentes y adultos, es una marca registrada en el Club de Regatas Corrientes, en la temporada 2018-19 en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) no será la excepción. Es que el capitán colonense, referente indiscutido de Regatas Corrientes a fuerza de jerarquía, jugará su octava temporada consecutiva en el club regatense, en un hecho inédito para la institución. “Para mí es un orgullo, un honor, que tanta gente, especialmente los niños, tengan la 13 con mi apellido. Creo que se sienten identificados como jugador, pero también como persona. Seguramente ven un ejemplo en mí”, dijo Quinteros. “Yo también estoy identificado con el club, con la ciudad, con la gente. Soy un regatense más, no por nada sigo”, comentó el máximo goleador de la institución regatense, al confirmar su continuidad en Regatas.

“Estoy muy contento y agradecido por el esfuerzo de la dirigencia. Jamás, cuando comencé a jugar en Regatas, pensé en que iba a seguir ocho temporadas consecutivas. La verdad, increíble, pero reitero totalmente identificado con el club”, remarcó. Respecto de las expectativas para la próxima temporada, Quinteros señaló que “siempre [tiene] las mejores. Vamos a buscar ser un equipo competitivo para dejar a Regatas lo más alto posible, como su historia lo exige”. “Ahora hay que terminar el armado del equipo y empezar a trabajar con Lucas (por Victoriano), conocerlo, que nos conozca, pero sinceramente muy ilusionado. Solo esperar que el factor suerte, especialmente en el tema de las lesiones, nos acompañe”, dijo. “A Victoriano lo conozco mucho, jugamos juntos en Zaragoza, ha hecho un grandísimo trabajo en Estudiantes de Concordia. Se está armando un Regatas competitivo y eso es lo que quería”, concluyó.