Corrientes y Paraguay rubricaron Acuerdo para el fortalecimiento fitosanitario de las fronteras

Jueves, 02 de agosto de 2018

El gobernador Valdés y el presidente del SENAVE, Oscar Cabrera Narváez, firmaron el respectivo Convenio de Cooperación por medio del cual Corrientes y Paraguay se comprometen a garantizar los sistemas de certificación de material vegetal, vinculada a programas sanitarios de lucha contra plagas y enfermedades, entre ellas el HLB que afecta a la producción citrícola.





Así, quedó formalmente plasmado desplegar un trabajo coordinado de vigilancia en zonas de las fronteras.







El gobernador Gustavo Valdés presidió este jueves en el Salón Verde, el acto de presentación del Proyecto de Cooperación Técnica Internacional “Fortalecimiento Fitosanitario de la Frontera Argentina- Paraguaya (Corrientes- Ñeembucu) y la firma del acuerdo de Cooperación entre Corrientes y el Servicio Nacional de Calidad Sanidad Vegetal y de Semillas- SENAVE (República del Paraguay).



Por medio de este convenio, las partes se comprometen a garantizar los sistemas de certificación de material vegetal, vinculada a programas sanitarios de lucha contra plagas y enfermedades, entre ellas el HLB que afecta a la producción cítrica.



De esta manera se manifestó el firme interés de continuar con el trabajo coordinado sobre vigilancia a programas en zonas de las fronteras de Corrientes y Ñeembucu.



Acompañaron al gobernador en el acto, el ministro de Producción, Jorge Vara; el ministro de Coordinación y Planificación Horacio Ortega; ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, el presidente del SENAVE, Oscar Cabrera Narváez; el director general técnico SENAVE, César Rivas; la directora de Relaciones Internacionales de la Provincia, Gabriela Basualdo; y la directora de Producción Vegetal, Mariela Plesch, director de Protección Vegetal, Nelson Fariña, la cónsul de Paraguay en Corrientes, Marcia Ciani y el rector de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, Mario Urbani.



Gobernador Valdés



Al tomar la palabra, el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, sostuvo que “es un grato placer suscribir este convenio para tratar de controlar una plaga HLB que afecta la producción correntina”.



Valdés remarcó que esta plaga se desarrolla mayoritariamente en los centros y zonas sur de Corrientes, por lo que afecta de lleno a la producción provincial. Por ello, con este convenio se busca lograr una mayor la calidad de vida de los productores.



El mandatario apuntó a que este trabajo de prevención no solo debe implementarse en los límites de la provincia sino pasar las fronteras, y que este acuerdo es un símbolo de hermandad con Paraguay.



“Estaremos trabajando con el nuevo gobierno de Paraguay, y tenemos que pensar en un Mercosur donde seamos los correntinos la zona central”, resaltó Valdés.



Además, Valdés explicó que hay otros puntos de interés en común con Paraguay, como lo son la utilización de la hidrovía y el uso de los puertos que están desarrollando como el Puerto de Corrientes, Lavalle, Ituzaingó, Ita Ibaté (inversión de 400 millones de pesos).



El mandatario al dirigirse a los representantes del país vecino dijo que “desde la Provincia de Corrientes agrademos que hayan venido y que estemos trabajando en conjunto. Podemos desarrollarnos todos los que vivimos en esta zona buscando el beneficio en común de ambos países”.



Por otra parte, también demostró gratitud al Ministerio de Producción y Coordinación, a las distintas áreas y a la Universidad Nacional del Nordeste por el respaldo constante en este tipo de acciones.



Ministro Vara



El ministro de Producción, Jorge Vara, comentó que desde el inicio de la gestión se viene trabajando con Paraguay, más allá de cuestiones sanitarias. “Recibimos innumerables visitas de técnicos y productores paraguayos en el ministerio interesados en las buenas prácticas agrícolas”, ejemplificó luego.



“Este acuerdo estrecha la relación de los convenios descentralizados, sobre todo con el sur del Paraguay, además es la formalización de un tema tan sensible como el HLB. Más allá de que con el Senave nos ocupamos de temas sanitarios, la agenda productiva de Corrientes es mucho más amplia y la vamos a seguir profundizando”, expresó.



Presidente del SENAVE



A su turno, el titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Oscar Cabrera Narváez, expresó al comenzar: “Nos sentimos muy contentos de poder estrechar lazos con una provincia con la que nos une muchísimas cosas, y eso nos fortalece y nos compromete, porque los problemas que tenemos en ambos lados del río son comunes, por lo que debemos seguir trabajando, cooperando , dialogando, ya que los problemas de nuestra gente tienen que ser siempre el norte de nuestras relaciones y nuestros compromisos”. “Vamos a ser como hermanos para seguir tratando de solucionar los problemas que vamos a continuar teniendo”, añadió, enfáticamente.



El funcionario paraguayo explicó en este contexto que “el HLB (Candidatus Liberibacter) es una enfermedad que afecta a los cítricos, lo que puede generar una situación de crisis porque detrás de eso hay compatriotas nuestros y suyos que dependen de la producción para tener sus ingresos dignos; estamos hablando de personas, del futuro de nuestra nación, por lo que hoy damos un primer paso en formalizar este Acuerdo”.



Continuando, el titular de la institución ratificó continuar el trabajo conjunto con el país y la provincia ya que “como vecinos y los hermanos más pequeños no pueden desarrollarse si el mayor está mal, y viceversa, por lo que tenemos que seguir creciendo juntos como país y hermanos que somos”.



Detalles de la presentación del Proyecto de



Cooperación para el “Fortalecimiento Fitosanitario



La presentación del proyecto estuvo a cargo de la directora de Relaciones Internacionales, Gabriela Basualdo y de la directora de Producción Vegetal, Mariela Plesch, quienes se valieron de un power point para dar a conocer los lineamientos generales del mismo.



El proyecto pone de relieve la acción coordinada que despliegan el gobierno de Corrientes y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla del Paraguay, trabajen juntos en el Proyecto de Fortalecimiento Fitosanitario de la Frontera Argentina y Paraguaya (Corrientes- Ñeembucu) a través del FOAR (Fondo Argentino de Cooperación Sur- Sur Triangular).



Dicho Fondo Argentino de Cooperación, posee una trayectoria de más de 20 años y es un instrumento para el desarrollo e implementación de Proyectos de cooperación técnica internacional bilaterales y triangulares, a través de los cuales expertos gubernamentales de los países socios en forma conjunta, trabajan en el intercambio, adaptación e implementación de políticas públicas para el desarrollo inclusivo, la gobernabilidad democrática, el avance científico-técnico y el respeto de los derechos humanos.



En los antecedentes se señalan las reuniones de Comités de Frontera Argentinos- Paraguayos de 20 años atrás , donde se advertía la necesidad de desarrollar acciones vinculadas al tema fitosanitario, por compartir un recurso común como es el Rio Paraná.



Respecto al marco, se trajo a colación el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Paraguay, suscripto en Asunción el 6 de junio de 1974.



El objetivo específico apunta a la delinear una estrategia fronteriza de sensibilización en materia sanitaria.



Las instituciones paraguayas participantes son el Servicio Nacional de Calidad y el de Sanidad Vegetal y de Semillas, mientras que por el lado de Corrientes lo hacen el ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Producción Vegetal.



Los organismos coordinadores son la Dirección de Relaciones Internacionales. Ministerio de Coordinación y Planificación.



Los resultados apuntan a recursos humanos mayormente capacitados, instituciones vinculadas y comprometidas en la temática, elaboración de estrategias de sensibilización en materia fitosanitaria y plataforma interactiva para el intercambio de información y experiencia.



Como paso previo a la firma del Acuerdo de Cooperación entre Corrientes y el SENAVE del Paraguay se concretaron cinco misiones, la primera de ellas en agosto del año pasado y la última en junio de este año.



En la primera, técnicas de la Dirección de Producción Vegeal visitaron las localidades de Cerrito, Paso de la Patria e Itá Corá, con recorrida de arbolado urbano y monitoreo de enfermedades y plagas de cítricos, al igual que reunión de trabajo sobre el formulario Paso de la Patria - Paraguay.



Durante la segunda misión, visitaron Corrientes técnicas del SENAVE, puntualmente localidades productoras de cítricos y centros de diagnósticos de plagas y enfermedades de cítricos, compartiendo información de vigilancia y tratamiento para el manejo de la enfermedad HLB.



También efectuaron observación del estado de los cultivos, hubo actividades de capacitación con el INTA e INACE y la Dirección de Sanidad Vegetal de Corrientes y para finalizar, charlas con técnicos del INTA Bella Vista.



Mientras que en la tercera misión, la Dirección de Producción Vegatal se hizo presente en la localidad paraguaya de Ñeembucu, donde se llevó a cabo una reunión con el gobernador, Carlos Francisco Silva Molina y técnicos del SENAVE.



En la oportunidad, quedó firme el compromiso gubernamental en participar y colaborar con el proyecto, se desplegaron intercambios de ideas para el Fortalecimiento Fitosanitario de la Frontera entre el Departamento de Ñeembucu y la Provincia de Corrientes.



Ya en la cuarta misión, técnicas del SENAVE se trasladaron a las localidades de Santo Tomé y Virasoro, donde visitaron Viveros y acompañados por personal de la Dirección de Producción Vegetal, mantuvieron encuentros con productores locales.



Para finalizar, en lo que fue la quinta misión, técnicas de la Dirección de Producción Vegetal y el INTA visitaron la localidad paraguaya de Pilar, en donde se realizó una Jornada de Capacitación a Formadores sobre HLB en las instalaciones de la Universidad de Pilar



Seguidamente hizo uso de la palabra el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semilla de la República del Paraguay, Oscar Cabrera Narváez.



Cabe mencionar que en el cierre del acto, el gobernador Valdés obsequió a la comitiva paraguaya varios ejemplares del libro Estancias Correntinas.