Concejales destacaron el encuentro con Eduardo Tassano

Jueves, 02 de agosto de 2018

Luego de la reunión mantenida en la noche de este miércoles en el Sindicato de Panaderos con integrantes del Ejecutivo municipal, los ediles capitalinos valoraron la iniciativa del intendente de exponer su gestión y todo lo que realizado durante los siete meses transcurridos.



Próximamente se desarrollará un segundo encuentro, para continuar con esta modalidad.



Tras la reunión informativa mantenida en la noche de este miércoles en el Sindicato de Panaderos con el Eduardo Tassano y su gabinete, concejales capitalinos de diversas bancadas destacaron la apertura y la actitud dialoguista y participativa del intendente al exponer los ejes de gestión y las acciones desarrolladas por el municipio desde diciembre, a partir de una decisión del titular del Ejecutivo municipal.

“Me pareció una reunión muy productiva que se tiene que repetir en el tiempo; creo que esto va a dar más diálogo en conjunto”, consideró Justo Estoup (PJ). “Como siempre, nosotros venimos reclamando cuestiones de información que son importantes para tener una relación madura, que mejore día a día la gestión y, por supuesto, el diálogo que podamos tener con el Departamento Ejecutivo para poder trasladar esas necesidades que se tienen en los diferentes barrios de la ciudad y mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos”, añadió.

“La verdad que fue una reunión muy positiva. Nos estuvimos enterando de cuál es el movimiento de Ejecutivo municipal en sus distintas áreas. Fue un muy buen informe y quedamos en seguir reuniéndonos para continuar viendo los avances”, recalcó por su parte Julián Miranda Gallino, concejal por el monobloque del Partido Liberal (PL). “La verdad es que me voy muy satisfecho con lo que han explicado y creo que tenemos que hacer el esfuerzo desde el Concejo Deliberante de aportarles todo lo que podamos para que se puedan llevar a cabo estas obras que son importantes para los correntinos”, consideró al respecto.

A su vez, ediles de Encuentro por Corrientes (ECO) destacaron la apertura dialoguista de la gestión de Tassano al recordar que en gestiones anteriores -en las que les tocó el rol de oposición en el Concejo- este tipo de iniciativas no se producía. “En lo personal fue muy importante porque en la gestión anterior, cuando a nosotros nos tocó el rol de opositores, no tuvimos esta oportunidad, a pesar de los pedidos reiterados de informes que hacíamos a través del Concejo. Hoy tuvimos la oportunidad de tenerlos personalmente para que nos brinden los informes y, así, profundizar en los distintos temas”, valoró Florencia Ojeda (UCR). “Oficialistas y opositores hoy nos hemos encontrado para poder dialogar mano a mano con cada uno de los funcionarios y que puedan profundizarnos cuáles son las acciones que está llevando adelante la gestión del intendente Eduardo Tassano”, ponderó.

Asimismo, Alfredo Vallejos (UCR) interpretó que “lo que hay que resaltar y no perder de vista es que lo que nosotros en el anterior gobierno municipal reclamábamos era la falta de información; es decir, muchos pedidos de informes que no eran respondidos, muchísimos informes que la normativa exigía que debían en su momento ser enviadas al Concejo, en lo que tenía que ver en ese momento con Santa Catalina, que reclamamos constantemente y nunca llegaron”.

“Lo que encontramos hoy en gestión del intendente Tassano es todo lo contrario. El hecho de que haya convocado hoy a todos los concejales, incluidos los de la oposición, y se haya brindado un análisis pormenorizado de lo que se trabaja en las distintas áreas y las situaciones que se presentan, me parece que es inédito, y hacemos votos para que la oposición se siga sumando a esta clase de convocatorias, para que podamos trabajar de manera conjunta en los proyectos que la ciudad necesita”, contrastó el edil del radicalismo.