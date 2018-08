“Venimos a rendir cuentas y a explicar nuestros ejes de gestión”

Jueves, 02 de agosto de 2018

Junto al viceintendente Emilio Lanari y el gabinete municipal, el intendente encabezó en la noche de este miércoles un encuentro con ediles del oficialismo y la oposición.

El eje fundamental se centró en los objetivos de modernización, de planificación urbana y el Plan Hídrico. “Vinimos a ponernos en consideración.





Categóricamente en eso nos consideramos diferentes y eso es lo que queremos propulsar. Queremos que los gobiernos sean abiertos, transparentes y que se pueda ir explicitando todo lo que uno hace”, dijo el titular del Ejecutivo municipal.



El intendente Eduardo Tassano encabezó en la noche de este miércoles un encuentro con representantes del oficialismo y la oposición del Concejo Deliberante capitalino en el Sindicato de Panaderos. De esta manera, la gestión municipal reflejó la continuidad de acciones que evidencian la transparencia de las acciones de gobierno, modo a través del cual “se inicia una práctica de cómo nosotros concebimos la democracia, dando explicaciones y poniendo en debate lo que estamos haciendo desde el municipio”, según aseguró el titular del Ejecutivo municipal.

La convocatoria fue bien vista por los ediles del interbloque opositor del Concejo, quienes reconocieron la apertura y la actitud dialoguista de Tassano y su equipo de trabajo. “Me pareció una reunión muy productiva que se tiene que repetir en el tiempo”, consideró el concejal por el PJ, Justo Estoup, quien formó parte del encuentro.

“A siete meses de haber asumido venimos a rendir cuentas y a explicarles lo que estamos haciendo en base a ejes fundamentales de nuestra gestión”, dijo el intendente al abrir el tercer espacio de información y diálogo de esta índole, que sucedió a los desarrollados ante la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) y la Federación Económica Corrientes (FEC), respectivamente.

Por el cuerpo de ediles, el presidente del Concejo, Norberto Ast, fundamentó la iniciativa al recibir a Tassano, quien estuvo acompañado por el viceintendente, Emilio Lanari; el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; y demás secretarios y subsecretarios de las distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).



EXPOSICIONES

En una modalidad de sucesivas exposiciones -en cuyos desarrollos se propiciaba las preguntas que surgían en cada oportunidad, con sus consecuentes respuestas- quienes iniciaron las ponencias fueron el viceintendente, Emilio Lanari y el subsecretario de Salud, Arturo Sandoval; quienes se refirieron a la planificación de un plan integral de salud en la ciudad.

A continuación, funcionarias de la Secretaría de Desarrollo Urbano explicaron los análisis tendientes a la implementación del Plan de Desarrollo Costero, como así también de todo lo referente a Santa Catalina y y el Plan base de Desarrollo de la Ciudad. En ese contexto, las expositoras fueron la titular del área, Alejandra Wichmann; y las subsecretarias de Planificación Urbana, Emilia Murcia, y de Programas y Proyectos, Lucía Rugnon.

Posteriormente, fue el turno del secretario de Planificación Ambiental, Alejandro Cristiá, quien hizo hincapié en los diversos programas desarrollados por el municipio en el marco de uno de los ejes de gestión de Eduardo Tassano, consistente en lograr una ciudad sustentable. En ese contexto, se refirió al innovador proyecto de recolección diferenciada de residuos.

El corolario estuvo a cargo del subsecretario de Obras Hídricas y Proyectos Especiales, Luis Tassano, quien brindó un informe pormenorizado en el que explicó todo lo concerniente al Plan Hídrico, apuntando con apoyo de imágenes las implicancias directas de estas acciones en diversos sectores de la ciudad.

Debido a una cuestión de tiempo (dado que el encuentro se extendió durante tres horas) próximamente se desarrollará otra reunión, para continuar con este tipo de diálogo entre el Ejecutivo y los ediles capitalinos. “Quedaron muchos temas pendientes. La semana que viene estaremos yendo a la Apicc y también tenemos previsto reunirnos con los legisladores provinciales y diferentes entidades”, adelantó el intendente.



UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

“Nosotros tenemos una profunda convicción de los diferentes Poderes que hacen a la República, un gran respeto por el trabajo del Concejo Deliberante y entendemos que para poder legislar bien, acompañando o no un proyecto o alguna iniciativa que se impulse desde el Ejecutivo, los concejales tienen que saber y conocer lo que estamos haciendo”, dijo Tassano. A su vez, el intendente interpretó que este tipo de reuniones reflejan “una práctica de cómo concebimos la democracia, dando explicaciones y poniendo en debate lo que estamos haciendo desde el municipio”.

“Cuando uno expone un tema, se somete a la consideración y vienen las preguntas. Pero si uno no expone el tema, todo se mantiene dentro del oscurantismo y no hay posibilidades de opinar”, expresó el titular del Ejecutivo municipal. “Por eso es que vinimos a poner en consideración. Categóricamente en eso nos consideramos diferentes y eso es lo que queremos propulsar: queremos que los gobiernos sean abiertos, que sean transparentes y que se pueda ir explicitando todo lo que uno hace”, afirmó.