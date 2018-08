Complicaciones en Capital para cargar combustible

Viernes, 03 de agosto de 2018

En las últimas horas se registraron faltantes de hidrocarburos en algunas estaciones de servicio capitalinas. Desde el sector explicaron que la pronunciada bajante del Paraná afecta el aprovisionamiento.







El nivel del Paraná permanece bajo y afecta el traslado fluvial de los hidrocarburos. En la ciudad hay algunas faltantes temporales pero en el interior la situación se acentúa.



Desde la petrolera YPF informaron que se puso en marcha un sistema logístico contingente para mantener el abastecimiento de combustibles en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que se ve afectado directamente por una bajante del Río Paraná atípica para julio y agosto, que alcanzó el mínimo histórico de los últimos 20 años. En situación normal, YPF abastece a las 120 estaciones de servicio de la región desde su terminal de Barranqueras (provincia del Chaco) a través de barcazas, que hoy se ven impedidas de navegar.



Ayer, en declaraciones radiales, el ingeniero Francisco Miguel Zisuela, presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), de la Provincia del Chaco, se refirió a la situación del Riacho Barranqueras, por donde acceden las barcazas con combustibles. Ratificó que la situación provocada por la bajante impide el ingreso, pero agregó que también faltan camiones para que repartan el líquido en las provincias afectadas. Adelantó que durante agosto y posiblemente mediados de septiembre, se mantendría la bajante.



Zisuela recordó que “desde el año pasado venimos previendo una bajante del río, pero no esperábamos que fuera tanto”. Dijo que “lo normal en esta época era una altura de 4,50 metros aproximadamente” pero ayer, la altura del riacho fue de 2,23 metros y en baja.



Lamentó que “los pronósticos no son alentadores”, ya que se prevé que la bajante seguiría durante todo agosto y podría extenderse hasta mediados de septiembre. Agregó que el problema de abastecimiento y logística de Shell e YPF, es también que no tienen camiones para repartir el combustible en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.