El juez Claudio Bonadio pedirá al Senado el desafuero de Cristina Kirchner

Jueves, 02 de agosto de 2018

Lo haría antes de indagarla, el 13 de agosto. El magistrado ya había hecho un requerimiento similar en la causa por el pacto con Irán





En el marco de la causa que investiga la ruta de las coimas que involucra a ex funcionarios kirchneristas e importantes empresarios de la construcción y del sector energético, el juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Cristina Kirchner para el 13 de agosto. En este contexto, el magistrado solicitará en los próximos días el desafuero de la senadora de Unidad Ciudadana, según señalaron fuentes judiciales a Clarín. Es el segundo pedido de desafuero que tiene ante el Congreso.



La ex Presidenta enfrentará otro pedido de desafuero ante el Congreso de la Nación. El primero, también ordenado por Bonadio, fue en el marco de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán donde fue procesada por encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad. Entonces, le requirió el desafuero a la Cámara Alta pero allí el kirchnerismo mayoría y el pedido no prosperó.



En esta oportunidad, según explicaron fuentes de la causa, el juez Bonadio presentará un nuevo pedido de desafuero. No lo hizo cuando citó a indagatoria en esta causa que investiga el circuito de sobornos vinculados al extinto ministerio de Planificación y un grupo de empresas de la obra pública y del sector energético, porque existía un requerimiento de similares características.



Cristina Kirchner deberá declarar el 13 de agosto y cerrará una ronda de 18 indagados en este expediente que lleva Bonadio con el fiscal Carlos Stornelli.





El nuevo pedido de Bonadio sumará presión en el Senado, donde ya aguarda juntando polvo su solicitud anterior mientras los legisladores mantienen congelado otro caso más grave: el de Carlos Menem, representante de La Rioja y condenado por tráfico ilegal de armas y pagos de sobresueldos a sus funcionarios con fondos reservados de la SIDE. Ambas sentencias -que, recordemos, juzgaron hechos ocurridos hace dos décadas- están a punto de atravesar el último de los recursos y apelaciones posibles, cuando la Cámara Federal de Casación Penal las convalide o las corrija.



En el primer caso, la llamada "doctrina Pichetto" -que implica desconocer en el Parlamento todos los pronunciamientos judiciales hasta que no sean "firmes"- ya no podría ser invocada, y el desafuero del ex Presidente debería tratarse de inmediato. Esto ocurriría de todos modos aún si la Casación cambiara algunas de las sentencias, excepto que sus jueces decidan transformar un pena de culpable a otra de inocente. La probabilidad es cercana a cero.



Respecto a Cristina, en cambio, esa instancia aún está lejana, pues las causas por corrupción y por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA ni siquiera llegaron a sus respectivos juicios orales, que se llevarán a cabo desde fines de este año y en el transcurso de 2019. La diferencia con el caso Menem es que la ex Presidenta aún está activa en la política nacional, con altas chances de pretender una postulación para las elecciones presidenciales del año próximo. ¿Se definirá la interna peronista en el Senado con la entrega de Cristina a manos de los jueces que la reclaman, aún sin una condena firme firmada por la Casación? La respuesta está habrá que buscarla en la política.