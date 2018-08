Se entregó Carlos Wagner, poderoso empresario de la construcción

Jueves, 02 de agosto de 2018

Fue titular de la Cámara del sector durante el kirchnerismo. Y está mencionado en el circuito de sobornos. Ya fue procesado por el caso Odebrecht.





Un día después de que el juez Claudio Bonadio ordenara su detención, Carlos Wagner -dueño de Esuco y ex presidente de la Cámara de la construcción-, se entregó ante la justicia. Este jueves deberá declarar ante el magistrado y el fiscal Carlos Stornelli. El empresario integra la lista de los detenidos en la causa que investiga un circuito de coimas que involucra al extinto Ministerio de Planificación y referentes del empresariado de la construcción y del sector energético.



Hasta el miércoles a la noche, eran seis las personas que tenían orden de detención y que no se habían concretado. Entre ellos, Wagner. Uno de los empresarios más emblemáticos de la obra pública K.





Al igual que otros dueños y directivos de otras compañías, figura en los ocho cuadernos entregados a la justicia. En ellos, como si fuera una bitácora de viaje, Oscar Centeno ex chofer de Roberto Baratta consignó durante varios años - con una interrupción de tres años-, todos los movimientos del ex funcionario y cómo se movía el dinero sospechado de ser producto de coimas.



Junto a Wagner, se encuentran detenidos otros seis empresarios: Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Javier Sánchez Caballero (IECSA), Jorge Neira (Electroingeniería), Armando Roberto Loson (Grupo Albanesi), Carlos Mundin (BTU) y Claudio Glazman. También tienen pedido de captura Juan Carlos Goycochea (ex Isolux) y Francisco Valenti (Pescarmona)..





Hace 24 horas la policía ingresó al domicilio del dueño de Esuco en Puerto Madero. Una puerta blindada que tuvo que ser derribada con la ayuda de los bomberos, pero no logró dar con él hasta que sus abogados informaron al juzgado que se entregaría este jueves, tal como ocurrió.



Por su parte, Goycochea se comunicó con la Justicia y dijo que se entregará cuando termine de esquiar en sus vacaciones de invierno. Sin embargo, se especula que el juez no será flexible con ellos y podría dictar la orden de captura en cualquier momento.



Este empresario es una ex autoridad de Isolux Argentina, firma ganadora de la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio.



A los empresarios se los investiga como parte de un entramado de sobornos que, según el fiscal Carlos Stornelli, constituye una gran "asociación ilícita" con Cristina Kirchner a la cabeza, junto a Julio De Vido y Roberto Baratta en rol de organizadores.



Por ahora son 13 los detenidos. La mayoría fue trasladada a los Tribunales de Retiro para declarar. Mientras, permanece el secreto de sumario en el expediente.



Los cuadernos donde los empresarios son nombrados, al igual que Cristina Kirchner y Julio De Vido, entre otros ex funcionarios, y que dieron origen a esta causa, fueron proporcionados por el periodista Diego Cabot, de La Nación, al fiscal. Esto desentrañó una presunta estructura de sobornos que el juez busca clarificar: el origen de los fondos, quiénes pagaban las coimas, cómo funcionaba dicho circuito y a dónde se dirigían finalmente la plata.



Es el segundo expediente en el que Carlos Wagner queda bajo la lupa. Ya fue procesado por el juez Sebastián Casanello en una causa por obras otorgadas a Odebrecht, con quien estuvieron en UTE. Se le atribuye el delito de administración fraudulenta con un embargo de 700 millones de pesos.