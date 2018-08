El juez Bonadío ordenó detener a Oscar Thomas, exdirector de Yacyretá

Jueves, 02 de agosto de 2018

El exfuncionario kirchnerista es recordado en Corrientes por haber dicho que los correntinos perdieron obras por dedicarse “a dormir la siesta y ver pasar la historia sentados tomando tereré”.







El exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas es uno de los exfuncionarios kirchneristas a los que el juez Claudio Bonadío ordenó detener en la causa ya conocida como “los cuadernos de las coimas”, que reveló hoy el diario La Nación.

Thomas figura en la lista de buscados junto con Fabián García Ramón, exdirector de Promoción de Energías Renovables, y Hernan Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.

Bonadío dispuso las detenciones de empresarios y exfuncionarios kirchneristas, en el marco de una investigación por coimas millonarias vinculadas a diferentes empresas constructoras y energéticas.

El misionero Thomas es recordado en Corrientes por su polémica frase en 2015, cuando dijo que los correntinos se habían perdido obras de Yacyretá porque se dedican a “dormir la siesta” y “tomar tereré”. Si hay obras pendientes, se debe a que los correntinos “se dedicaron a dormir la siesta y ver pasar la historia sentados a la sombra de un árbol tomando tereré y pescando mojarras”, escribió entonces el director de la EBY. “No lloren, proyecten y trabajen para tener una mayor calidad de vida”, remató.

Además de la extensa lista de detenidos, hay otros sospechosos en la investigación sin orden de detención como el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue citada a indagatoria para el 13 de agosto, junto a Julio De Vido; su secretario, José María Olazagasti; el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli.

La policía dispuso un operativo con 34 allanamientos, 23 en la Capital Federal y 11 en la provincia de Buenos Aires, donde se detuvieron a los empresarios y exfuncionarios kirchneristas señalados en la causa por coimas millonarias, entre ellos Roberto Baratta, ex número dos de De Vido en el Ministerio de Planificación. Los detenidos serán indagados mañana por el juez Bonadío.



Fuente: Clarín



ARCHIVO



El entonces director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por “discriminación” al “pueblo correntino”. La presentación fue realizada el 22 de abril de 2015 por Gustavo Valdés, en ese tiempo diputado nacional por Corrientes, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas.

Thomas “fue agresivo con el pueblo” de Corrientes y “con la localidad de Ituzaingó, por lo tanto consideramos que es autor de discriminación”, dijo Valdés, quien fue recibido aquel día por el director de Asistencia a la Victima del Inadi, Julián Díaz Bardelli.

La controversia se generó cuando el director de EBY justificó la falta de obras de Yacyretá en Ituzaingó en que los lugareños “se dedicaron a dormir la siesta y ver pasar la historia sentados a la sombra de un árbol, tomando tereré y pescando mojarras”.

“Thomas siente un gran menosprecio por los correntinos, que deja traslucir en sus frases, y esta discriminación y profundo rechazo que siente el director de la EBY lo traduce en la inequidad a la hora de realizar la obra pública en la provincia”, manifestó Valdés.

“Creo que Thomas está justificando su inacción estigmatizando a los correntinos, porque no puede responder las denuncias que hemos hecho, por la falta de envíos de regalías de Yacyretá a la Provincia. A simple vista se aprecia la falta de obras públicas de la EBY en relación con las realizadas en Misiones y Encarnación. Además de los problemas que sufre la isla de Apipé”, sostuvo Valdés