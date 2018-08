Horóscopo para hoy 2 de agosto 2018 Jueves, 02 de agosto de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: El tiempo te dará la razón en ciertos puntos de vista, ratificando determinaciones que tomaras en el pasado.



Amor: Buscarás el apoyo de tu pareja para afrontar aquellas situaciones difíciles que deberás soportar hoy. Ella te ayudará.



Riqueza: No podrás soportar más ciertas actitudes por parte de tu superior y decidirás tomar cartas en el asunto.



Bienestar: Que los fracasos sentimentales no estigmaticen de ninguna forma tu capacidad de relacionarte con tu entorno. Aprende de tus errores y continua.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Deberás tragarte tu orgullo y remitirte a pedir disculpas por tu reciente comportamiento para con un amigo cercano.



Amor: Buen momento para el amor y las relaciones sentimentales. Disfruta de este momento positivo y busca tu media naranja.



Riqueza: Tendrás un inicio de semana tormentoso y complicado. Te aguardan fuertes altercados con tu superior en la jornada.



Bienestar: Los silencios representan el enemigo más férreo del amor en una pareja que intenta prosperar en el tiempo. Procura no darle cabida alguna.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No permitas que tu entorno condicione tu manera de actuar. Rígete estrictamente por tus propios patrones morales.



Amor: Tu imposibilidad de escuchar a los que te rodean se ha vuelto crónica, deberás encontrar la manera de superarla.



Riqueza: La suerte no estará de tu lado en la jornada de hoy, por esto no dejes ningún cabo suelto al destino. Revisa todo dos veces.



Bienestar: No tendrás chance alguna de alcanzar el éxito en tus metas personales a menos que estés dispuesto a sacrificarte por ellas sin duda alguna.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Existen huellas que es imposible borrar una vez que han sido marcadas en el corazón de ciertas personas. Mucho cuidado.



Amor: Es el momento de dejar la vida de esa persona que en algún momento fue importante para ti. No le des falsas esperanzas.



Riqueza: No te permitas caer ante la presión de un ambiente laboral competitivo. Da lo mejor de ti en cada ocasión que se presente.



Bienestar: No importa cuanto avances día a día en la concreción de tus metas, sino que te mantengas avanzando. No te permitas desfallecer.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Deberás rechazar la posibilidad de agregar más trabajo y responsabilidades a tu haber al verte completamente saturado.



Amor: No hace falta estar solo para sentirse solo. La pasión del comienzo se fue enfriando. Replantéate la relación que tienes.



Riqueza: La clave para alcanzar el éxito esta en mantenerse en continuo estado de cambio. Evita estancarte mentalmente.



Bienestar: Procura hacerte un momento para compartir nuevas experiencias con tu pareja. El respirar aire renovado y fresco los ayudará a superar sus diferencias.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu entereza e integridad moral será puesta a prueba durante la jornada de hoy. No dejes que las frivolidades te compren.



Amor: No te permitas ceder ante regalos materiales por parte de tu pareja para enmendar faltas en sus promesas.



Riqueza: La fortuna solo sonríe a los que se atreven a desafiarla. No dudes a la hora de tomar los riesgos que consideres necesarios.



Bienestar: Que una rabieta momentánea, y unas palabras no meditadas no terminen acabando una relación con un gran futuro por delante. Recapacita.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: No te permitas flaquear ante la presión y las responsabilidades golpeando a tu puerta. Asegúrate de no dejar cabos sueltos.



Amor: Deberás aprender que no obtendrás ayuda alguna si no estas dispuesto a pedirla, aún por parte de tu pareja.



Riqueza: No te dejes afectar por palabras malintencionadas por parte de pares laborales indiscretos. Cumple con tus obligaciones.



Bienestar: Trabajas demasiado y tu familia te reclama más tiempo. Trata de encontrar un equilibrio en tus horarios para poder cumplir con todos.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: El viento sopla a tu favor. Si pensabas que hoy iba a ser un gran día, estás en lo cierto, será la mejor jornada del año.



Amor: La pareja está estancada. Hace tiempo que entre ustedes no hay química y todo se limita a encuentros esporádicos.



Riqueza: Si buscas apoyo para tus proyectos, trata de no involucrarte con tu familia porque tarde o temprano surgirán conflictos.



Bienestar: Si miras hacia atrás verás que siempre hiciste frente a las dificultades y lograste superarlas. Esta vez harás lo mismo, mantén la calma.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Deberás decidir entre dos propuestas. Si no estás convencido con ninguna, busca ayuda, pero hay una que sí vale la pena.



Amor: Que la rutina no se apodere de tu relación. Lencería erótica o algún juguete sexual pueden poner pimienta en la pareja.



Riqueza: La superación de los problemas económicos depende de tu constancia. Trabaja duro y parejo, es la única manera de triunfar.



Bienestar: Deja que la vida te sorprenda y no intentes apresurar el curso de los hechos. Tu ansiedad te está matando, aprende a controlarla.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Necesitarás mantener un ritmo constante pero intenso para poder adaptarte a los cambios que se producirán de manera repentina.



Amor: Tienen todo a su favor, los amigos, la familia, los seres queridos, todos apuestan por este amor. Sin embargo, tú tienes dudas.



Riqueza: Sabrás aprovechar una ocasión que se presenta, que todos veían como poco próspera. En cambio, tu instinto no se equivocó.



Bienestar: Alguien que estuvo en tu casa dejó su mala onda allí. Lo mejor es que enciendas un sahumerio de sándalo para espantar energías negativas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Deberás vivir algunas tensiones en la jornada de hoy, debido a asuntos no resueltos en el seno familiar. No te dejes llevar.



Amor: La desconfianza aflorará el día de hoy en la pareja. Los malos entendidos los llevarán a sacar erradas conjeturas. Cuidado.



Riqueza: No puedes tener siempre éxito en el primer intento. Asimila el fracaso y utilízalo a tu favor para seguir adelante.



Bienestar: Evita hacer preguntas a las que sabes no hay respuestas. Acepta tu destino como se de y haz lo mejor para procurar salir adelante.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Tendrás la tendencia a confiar de más en las personas equivocadas en la jornada. No te dejes llevar por las primeras impresiones.



Amor: Encontrarás en tu pareja amor y apoyo incondicional. Sentirás que tu vida solo tiene sentido junto a ella.



Riqueza: Iniciarás la semana con muy buenas perspectivas en lo que a lo laboral se refiere. No dejes que la dejadez opaque tus chances.



Bienestar: Es importante entender que nuestra visión de la realidad puede no ser compartida por todas las personas que nos rodean. Aprende a ser tolerante.