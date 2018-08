Doce empresarios y políticos presos por otro escándalo de corrupción que llega a Cristina Jueves, 02 de agosto de 2018 Con datos sobre coimas que el chofer de Baratta tenía en cuadernos, el juez Bonadio detuvo a ex funcionarios y empresarios. La ex Presidenta declara el 13 de agosto.



Ocho cuadernos, cientos de anotaciones, cifras millonarias de dinero, direcciones, patentes de vehículos, entre otros datos, se convirtieron en una especie de GPS de la corrupción que derivó en una causa judicial que investiga el circuito de sobornos y que alcanzó a ex empresarios y hombres de negocios de las principales firmas. Hasta el cierre de esta edición había doce detenidos, entre ellos Roberto Baratta -ex mano derecha de Julio De Vido- y los empresarios Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Javier Sánchez Caballero (IECSA), entre otros. Otras seis detenciones aún no se concretaron. Además, hay 18 indagatorias que concluirán con Cristina Kirchner el 13 de agosto.



Para el fiscal Carlos Stornelli, los 36 investigados integran una asociación ilícita que durante la anterior gestión institucionalizaron un circuito de sobornos que podrían superar los 160 millones de dólares. Cómo una bitácora de coimas, la causa inició cuando el periodista Diego Cabot, de La Nación, aportó ante Stornelli en primer lugar una planilla excel con el entrecruzamiento de datos, y finalmente -a pedido del juez- entregó la copia de los ocho cuadernos.





¿Qué se escribió en esos cuadernos escolares con espirales? Direcciones, lugares de reuniones, sumas de dinero para cobrar y pagar, patentes de autos, fechas y horarios, nombres de empresarios y ex funcionarios.



Lo primero que Bonadio hizo fue certificar que esos cuadernos pertenecieran a Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta detenido ayer. Fue señalado en noviembre de 2017 por su ex mujer -denominada “H.H” en su declaración testimonial- como el responsable de trasladar los bolsos junto a su jefe directo en muchas oportunidades. Fue el primer dato que vinculó los cuadernos con Centeno. “El anotaba todo”, dijo su ex esposa.





Esos cuadernos estuvieron un tiempo en manos de un amigo de Centeno, que antes de devolverlos a su dueño, hizo una copia de cada uno. Fue el segundo dato considerado por Bonadio, y finalmente hubo una persona que conociendo al ex chofer corroboró que era su letra la que se registraba en esos ocho cuadernos.



Así, se avanzó en el entrecruzamiento de datos y se tuvo en cuenta dos cosas: las cifras consignadas en cientos de páginas, y los nombres que figuran vinculados al dinero que respondería al pago y cobro de sobornos. En una suma directa de los números, resaltan 53 millones de dólares, sin embargo, fuentes judiciales señalaron a Clarín que “se analizaron y contabilizaron otros movimientos de fondos sin consignar que permite presumir que hablamos de más de 160 millones de dólares”.



Con una cifra aproximada, el juez y el fiscal buscan reconstruir el circuito de los sobornos: quiénes eran los responsables de exigirlos, de cobrarlos, quiénes pagaban las coimas y finalmente, cuál era el destino final de este “dinero espurio”.



El primer común denominador que determinó la justicia durante los cinco años que se escribió en el cuaderno -con una interrupción de tres años- es que las personas vinculadas al mecanismo son empresarios de la construcción y del sector energético, beneficiados con importantes contratos durante el kirchnerismo.



Incluso algunos de ellos continuaron con obras con la gestión de Mauricio Macri. Por ello, se detuvo a Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), a Javier Sánchez Caballero (IECSA), y tienen pedido de detención Carlos Wagner (Esuco) que al cierre de la edición negociaba para entregarse este jueves, Juan Carlos Goycochea (ex Isolux), Francisco Valenti (Pescarmona), Oscar Thomas (ente binacional de Yacyretá). El sector empresarial se vio sacudido por las detenciones y los allanamientos a más de diez constructoras. Este grupo de doce detenidos declarará ante Bonadio y el fiscal Stornelli hoy.



A su vez, la Justicia apunta a las responsabilidades institucionales: entre las 18 indagatorias sin órdenes de detención Julio De Vido está citado para el 10 de agosto, y Cristina Kirchner cerrará la ronda de declaraciones el 13 de agosto. Quienes integran esta lista, como Rudy Ulloa Igor, el ex juez Norberto Oyarbide, Oscar Parrilli y Juan Manuel Abal Medina, se encuentran “nombrados en los cuadernos, algunos de forma constante”, indicaron fuentes de la causa a Clarín.



La lista de investigados asciende a 36 y todos están acusados de conformar una asociación ilícita dedicada al pago y cobro de sobornos. A la cabeza de este “grupo delictivo” se encuentran “Cristina Kirchner y De Vido, y Baratta en carácter de organizador”, explicaron las fuentes.