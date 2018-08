Locura en Milán durante el arribo del Pipita Higuaín

Jueves, 02 de agosto de 2018

El delantero que llega a préstamo desde la Juventus causó una revolución en su ingreso al hotel donde esperará para firmar el préstamo. El apoyo de los hinchas.



El delantero internacional argentino de la Juventus de Turín, Gonzalo Higuaín llegó este miércoles por la noche a Milán, donde está previsto que firme por el AC Milan, abriendo la vía a un posible intercambio con los defensores Leonardo Bonucci y Mattia Caldara.



“Mañana realizaré una visita y espero firmar. Comienza una nueva aventura”, declaró Higuaín, de 30 años, a la prensa a la llegada a su hotel en el centro de la capital lombarda, donde fue recibido por dos centenares de entusiastas aficionados.





Según la prensa, el montante de la operación podría elevarse a 18 millones de euros por una cesión de un año, con una opción de compra de 36 millones de euros suplementarios, según un mecanismo que permitiría al Milan respetar las normas del fair-play financiero de la UEFA.





Gonzalo Higuaín, ya se encuentra en la cuidad de Milán para unirse al @acmilan. "Mañana haré las visitas médicas y luego estará la firma. Un saludo para todos los aficionados, incluso los de la Juventus que siempre me han dado amor”, dijo el argentino.





El pasado verano boreal, el Milan sacudió el mercado de fichajes invirtiendo más de 200 millones de euros en nuevas incorporaciones. Pero eso no le sirvió más que para ser sexto en la Serie A.



Según la prensa italiana, el traspaso de Higuaín abre la vía al regreso de Bonucci a la Juve, que podría intercambiarlo por Mattia Caldara, de 24 años, llegado hace unas semanas procedente del Atalanta por 25 millones de euros.



Por el momento, ni Juve ni Milan realizaron declaraciones oficiales sobre la operación.



La semana pasada, el nuevo director deportivo del Milan, Leonardo, exjugador y exentrenador del club, reconoció que Bonucci, de 31 años, deseaba regresar a la Juventus.



El Milan fue adquirido a principios de julio por el fondo estadounidense Elliott, que anunció una inyección de 50 millones de euros en el club, hasta ese momento controlado por inversores chinos.



Estos últimos no respetaron el fair-play económico, por lo que la UEFA excluyó al Milan de la Europa League, aunque el 17 de julio el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) autorizó al Milan a regresar a la competición europea.