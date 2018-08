Una relación paralela, una identidad dudosa y el trauma de los hijos

Miércoles, 01 de agosto de 2018

Día a día surgen nuevos e inesperados datos que solo aumentan el misterio alrededor del caso que investiga la brutal muerte de Gabriel Tichellio.



Las dudas por la verdadera identidad de Miriam Jara, la principal sospechosa, se terminarían al corroborarse datos de su partida de nacimiento. En el medio, surge una inusitada pelea judicial de las familias de Tichellio y de la viuda por la tenencia de los hijos del infortunado matrimonio. Detalles:







Los datos personales que dio Miriam Beatriz Jara, la principal sospechosa de haber matado “a mazazos” al penitenciario Gabriel Ticehllio, coinciden con los datos preliminares de su partida de nacimiento.



Ello confirmaría su identidad, luego de ponerse en duda la misma al no tener un DNI propio.



Lo que sucedió es que hay una persona que tiene el mismo nombre pero con DNI distintos.



Una relación “on line”

Las redes sociales fueron “clave” para confirmar la relación sentimental entre Jara y Encinas. Ambas –en las últimas semanas- utilizaron Facebook para mostrar fotos en las cuales estaban juntas.



El “noviazgo” de ambas se habría consolidado en los últimos tiempos, y ésta situación habría sido el motivo elemental de una discusión que la joven pareja tuvo horas antes del crimen.



No estuvo detenida

Fuentes del SPP insistieron con la información sobre que Jara nunca estuvo detenida en el Instituto Pelletier. Tal versión (la detención) fue ratificada ayer por varios medios porteños.



Entre ellos, el reconocido periodista de hechos policiales Mauro Szeta, en Telefe, aseguró que “Jara estuvo detenida 4 años por el delito de inducir al suicidio a una expareja”. Incluso dijo que el matrimonio Tichellio – Encinas conoció a Jara en la cárcel cuando iban a predicar (ambos practicaban la religión evangélica).



Por otra parte, se sabe que Jara hace 3 años trabajó en la Municipalidad de Empedrado donde era jornalera. Después renunció y vino a vivir a Corrientes.



La pelea por los pibes

Otro lado escabroso del hecho pasa por la situación de los pequeños hijos del matrimonio. Gabriel era padre de un nene de 9 años, y dos nenas de 7 y 5.



Las dos chicas menores aún continúan con una tía materna.



El varón sigue a cargo de la tía paterna, Romina. El chico casi no emite palabras, y en los últimos días estaría pasando un duro momento desde lo psicológico por el trauma vivido.



Es decir, los tres están separados.



Ante esto, la familia materna denunció la tenencia ilegal del mayor a cargo de Romina. Y un Fiscal de menores ordenó el lunes la restitución sin conocer la causa, pero todo quedó como está.



Las dos nenas menores están con una tía materna que convive con una agente del SPP.