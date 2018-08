Clark Kent, el niño que quebró un récord de Phelps

Miércoles, 01 de agosto de 2018

Este pequeño “Superman” brilló en un torneo infantil de natación al romper una marca que el mítico nadador de Baltimore ostentó durante 23 años.





Un pequeño nadador es noticia mundial tras quebrar un récord que Michael Phelps ostentaba desde hacía 23 años. Se trata de Clark Kent Apuada, el Superman de 10 años, quien superó la marca del mítico deportista en un campeonato juvenil.



La Far West International Championship es una competencia infantil que reúne a los deportistas más destacados de los Estados Unidos varios deportes. La presente edición se desarrolla en Honolulu, Hawai.



Kent Apuada brilló en natación al imponerse en los 100 metros mariposa. En 1995, Phelps había ganado en esta misma modalidad con un tiempo de 1:10:48. El pequeño, nacido hace una década en Salinas, California, quebró el récord tras clavar el reloj en 1:09:38.





“Este chico no se parece a ningún otro joven al que haya entrenado. Siempre se ha destacado, es como un sabio”, dijo su entrenadora.



El niño de ascendencia filipina se consagró en otras seis pruebas. Su sueño, contó en una entrevista con la CNN, es llegar a los Juegos Olímpicos: “Me veo en París 2024 o Los Angeles 2028“.



Su padre explicó que el talento de su hijo no se expresa únicamente a través del deporte: “Toma clases de piano, hace artes marciales y en la escuela es fanático de la informática”.



La madre contó la historia de su nombre, que recuerda inmediatamente al icónico superhéroe de DC Comics: “Siempre me gustó el nombre Clark, y Superman es el personaje favorito de mi marido, así que por eso le pusimos ese nombre”.