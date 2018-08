El Gobierno celebró las detenciones: "Queremos un Nunca Más de la corrupción"

Miércoles, 01 de agosto de 2018

El ministro de Transporte fue el primer funcionario en pronunciarse públicamente sobre el asunto.





Desde el Gobierno celebraron las detenciones que se llevaron a cabo en el marco de una investigación por coimas millonarias que involucra a empresarios y ex funcionarios de la gestión kirchnerista, entre ellos la mano derecha del entonces ministro de Planificación Julio De Vido.



"Todos los argentinos queremos un Nunca Más de la corrupción, y esto es uno de los grandes cambios que trajo Mauricio Macri a la política", sostuvo este miércoles el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en diálogo con La Red.





En esa línea, el ministro destacó que "es muy bueno que todo vaya saliendo a la luz a partir de una Justicia que puede investigar libremente".



Dietrich es el primer funcionario en pronunciarse públicamente sobre la ola de detenciones, que comenzó esta madrugada con el arresto del ex subsecretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, es decir el entonces número dos de De Vido.





También fueron apresadas otras 10 personas, entre otros ex funcionarios y empresarios, como Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de la constructora IECSA.



Dietrich también remarcó que hoy "las licitaciones son públicas" y que "todo está a disposición de los medios, de la gente y de las empresas".



"Por primera vez en la Argentina la corrupción se conoce con nombre y apellido, se combate y es posible que tengamos una política transparente", concluyó.