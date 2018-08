Además de Cristina Kirchner, quiénes son los que deben declarar por las coimas millonarias

Miércoles, 01 de agosto de 2018

Entre los que se deben presentar ante el juez Bonadio figura un ex jefe de Gabinete, un ex secretario de Presidencia y un ex juez.





El reinicio de la actividad judicial tras la feria por las vacaciones de invierno resultó movido: el juez Claudio Bonadio dispuso una serie de detenciones en el marco de la investigación por el supuesto pago de coimas millonarias durante el kirchnerismo y citó a indagatoria a varios ex funcionarios, entre los que se destaca la ex presidenta Cristina Kirchner.



La actual senadora por la provincia de Buenos Aires deberá presentarse a declarar el próximo 13 de agosto. Pero no será la única. En la lista de los citados por el magistrado figuran nombres muy importantes del ex Gobierno así como del mundo judicial de los últimos años.



Entre los convocados por Bonadio está el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, detenido desde el 25 de octubre del año pasado en el penal de Ezeiza acusado de malversación de fondos públicos, entre otras cosas.



También fue citados el ex secretario privado de De Vido, José María Olasagasti, y un viejo conocido de la familia Kirchner: Rudy Ulloa, quien fuera cadete de Néstor Kirchner y, posteriormente, se convirtiera en empresario de medios de comunicación.



Otro de los que deberá declarar es el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain. El "Vasco" ya estuvo detenido en la causa por al mina de Río Turbio.



Comodoro Py recibirá además a otros ex funcionarios kirchneristas: Oscar Parrilli, ex secretario de la Presidencia y titular de la AFI, y Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete entre 2011 y 2013.



Pero además, Bonadio apuntó contra el sistema judicial: el ex juez Norberto Oyarbide y el integrante de la Auditoría General de la Nación Javier Fernández, ratificado en ese cargo en 2017 por otros 8 años.