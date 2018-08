Detienen a Roberto Baratta y a otros diez empresarios y ex funcionarios K Miércoles, 01 de agosto de 2018 Lo ordenó el juez Bonadio. Entre los empresarios fueron apresados Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de IECSA.



Por orden del juez Claudio Bonadio y en el marco de una investigación por coimas millonarias vinculadas a diferentes empresas constructoras y energéticas, esta madrugada quedó detenido Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido. La ruta del dinero supera los 160 millones de dólares.



En simultáneo otras diez personas entre ex funcionarios y empresarios. Hay otras órdenes de detenciones que incluyen a Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma Esuco; Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux; Francisco Valenti, director de Industrias Pescarmona; y Oscar Thomas, del directorio de Yacyretá. Mañana serán indagados los detenidos.





La causa judicial reconstruye el origen y destino de las coimas, maniobra descubierta por una investigación periodística que aportó cuadernos manuscritos -con el detalle del movimiento del dinero-. Hubo un punto de conexión con la declaración de la ex esposa del chofer de Baratta - quien dijo que iban con bolsos con plata.



Por la investigación ya están presas otras nueve personas: entre ellas los empresarios Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de IECSA.



​El ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, aún "no fue habido por la policía" y si en el transcurso del día no queda detenido "se le dictará la orden de captura", indicaron fuentes judiciales a Clarín.



Estas detenciones se ordenaron después de que el ex chofer de Roberto Baratta quedara preso. Se trata de Oscar Bernardo Centeno, acusado por su ex mujer de transportar bolsos con dinero junto a Baratta.



Sin embargo, el expediente se basa en ocho cuadernos que el periodista Diego Cabot entregó al fiscal Carlos Stornelli hace cuatro meses. Allí, hay diferentes anotaciones con direcciones, reuniones, y destinos de los bolsos con dinero. La cifra que maneja inicialmente la Justicia supera los 160 millones, porque según se informó "hubo otros pagos que no quedaron asentados en dichos cuadernos", indicaron fuentes de la causa a Clarín. "Lo que se puede contabilizar son 53 millones de dólares, pero después hay otras cifras que permiten inferir que hablamos de más de 160 millones de dólares", explicaron a este medio.



Baratta era secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, es decir la mano derecha de De Vido, quien está detenido por la causa sobre corrupción en la mina de carbón de Río Turbio, en su rol de ex funcionario, en muchas oportunidades según consta en la causa habría acompañado a Centeno en el vehículo que transportaba los bolsos con dinero.



Así, inició esta nueva causa que se concentra en la reconstrucción de la ruta de coimas millonarias que involucraría a diversos empresarios beneficiados con importantes contratos de obra pública, tanto de la construcción como del sector energético.



En los cuadernos figuran direcciones, patentes de vehículos utilizados, horarios, cifras del dinero que fue movilizando. Esto derivo en un extenso llamado a indagatoria.



El juez Bonadio investiga el destino final de este circuito de "fondo espurios" manejado por "las principales autoridades del ministerio de Planificación", señalaron fuentes judiciales a Clarín.



Recién este jueves comenzarán a ser indagados todos los detenidos mientras la causa se mantiene en secreto de sumario. Y el listado de indagatorias que incluye a Julio De Vido, Cristina Kirchner, al ex juez Norberto Oyarbide, a Javier Fernández, entre otros, comenzarán el 6 de agosto y concluyen con la ex Presidenta el 13 de agosto.



Según indicaron a Clarín, los 18 citados a indagatoria (entre ellos Rudy Ulloa, José María Olazagasti), figuran nombrados en los ochos cuadernos que se encuentran en manos del juez Bonadio, vinculados a la estructura de sobornos que se investiga.



¿Quiénes están detenidos?

Después de 34 allanamientos ordenados por Bonadio, ya se encuentran detenidos por orden de Bonadio: Walter Faygas, Hugo Larraburu, Jorge Guillermo Neira, Armando Loson, Carlos Mundin, Nelson Lazarte, Claudio Glazman, Gerardo Ferreyra y Héctor Javier Sánchez Caballero (de IECSA).





El rol de la ex mujer de Centeno

Así lo contó la ex mujer de Centeno dijo que vio a su entonces esposo repartiendo bolsos con dinero. También aseguró que el chofer compró una casa en Salta y departamentos en Capital sin poder justificar dicho movimientos de fondos. Pero esto derivó en otra causa: una por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Sergio Torres.



Esta declaración testimonial se realizó en el marco del expediente conocido como Gas Natural Licuado (GNL), en el que se investigaron los sobreprecios en la compra de buques entre 2008 y 2015. Tras errores en el cálculo del supuesto desfalco al Estado, el magistrado ordenó una nueva pericia que está en curso y reconstruye la ruta del dinero de presuntas coimas en este caso.



Baratta había conseguido su excarcelación tras un fallo de la Sala I de la Cámara federal porteña, que dictó la falta de mérito en la causa en la que el juez Claudio Bonadio lo había procesado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la compra de buques de gas natural licuado (GNL). Pero esta madrugada la policía federal lo detuvo otra vez, en este caso por su vinculación a un circuito de sobornos.