No hubo acuerdo para el dictamen, pero igual se vota la ley el 8 de agosto Miércoles, 01 de agosto de 2018 Según el presidente del plenario de comisiones, el sector del "sí" no logró el número para que se apruebe el proyecto con cambios. El próximo miércoles se votará el texto que llegó de Diputados. El "no" sigue con ventajas.



Bajo una fuerte e inesperada polémica sobre la interpretación del reglamento del Senado, el presidente de la comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad, dijo este miércoles que el proyecto de legalización del aborto (a la iniciativa se la habían hecho cambios) no había logrado las firmas necesarias para conseguir dictamen.



Por lo tanto, el 8 de agosto se votaría directamente en el recinto la media sanción tal como salió de Diputados.





Según Fiad, el único dictamen propuesto (el del sector del "si", que cerró filas con los retoques a la media sanción ) sólo consiguió el apoyo de 26 senadores sumando a las tres comisiones. Le faltó uno para alcanzar mayoría absoluta si se acepta esa interpretación que hacen en el grupo "verde" que impulsa la ley.



En cambio, los del "no" intepretaron que debía tenerse quórum en las tres comisiones y en dos de ellas habían conseguido trabar el dictamen porque esa postura era la que tenía mayoría.



Según esa teoría, tampoco tenía quórum en dos comisiones.