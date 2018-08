Realizan trabajos de zanjeo y limpieza de desagües en el San Roque Este

Miércoles, 01 de agosto de 2018

Las tareas se centran en limpieza de desagües y profundización de zanjeos, lo que evitará anegaciones a la comunidad cada vez que llueve.



Los vecinos destacaron la presencia municipal ya que, según manifestaron, hace 30 años no tienen asistencia comunal en la zona.



Con mucha alegría, los vecinos del barrio San Roque Este recibieron la presencia de operarios municipales y maquinarias en la zona. Es que la comunidad, según manifestaron sus moradores, no recibía la asistencia del municipio hace más de cuatro décadas. Sin embargo, la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano comenzó a realizar trabajos de zanjeo y limpieza de desagües en cruces de calles, lo que evitará que el agua ingrese a sus viviendas cada vez que llueve, como solía ocurrir.

“Hace dos días comenzamos con tareas de canalización y limpieza de desagües, con cruces de calles, entubamiento y profundización de zanjeos”, detalló el director general de Operaciones de la Municipalidad, Ricardo García.

El funcionario indicó que, según manifestaron los vecinos, “el barrio hace más de 30 años no recibía asistencia del municipio, y con cada lluvia caída de entre 40 y 50 milímetros ya tenían el agua dentro de sus casas”.

Atendiendo esta demanda de la comunidad “por expresas instrucciones del intendente en coordinación con el secretario de Coordinación de Gobierno, comenzamos primero con la inspección del terreno y, junto con la delegación municipal, vimos las necesidades del barrio y comenzamos a trabajar en estos aspectos”, detalló García.



ESCURRIMIENTO DEL AGUA

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, quien visitó la zona y dialogó con los vecinos, manifestó que “a partir de esta obra de entubamiento, zanjeo y limpieza de desagües en cruce de calles, el agua no va a quedar más estancada”. A su vez, mencionó que las intervenciones se realizan sobre la calle Cruz de los Milagros e inmediaciones.

Calvano recordó que “el eje de trabajo en la gestión es, por decisión del intendente, resolver primero la cuestión hídrica, evitar que los vecinos se inunden y luego avanzar con otras obras y estructuras ‘por arriba, que se ven’, como se dice comúnmente”.

En este sentido, remarcó que este accionar se lleva adelante “en toda la ciudad, de manera progresiva, con buenos resultados y el acompañamiento de los vecinos cuando ven que las obras están y que cuando llueve ya no se les inunda la casa”.

Así lo reflejó María Medina, vecina de la calle Cruz de los Milagros al 4300, quien recordó que “cada vez que llueve nos inundamos, tenemos medio metro de agua dentro de las casas”. Sin embargo, se mostró muy contenta al ver el accionar de la actual gestión municipal: “Nunca vi estos trabajos, acá la Municipalidad no vino antes, así que estamos felices de que nos hayan escuchado”, remarcó la vecina, quien hace 30 años reside en la zona