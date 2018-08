Abogados correntinos se manifestaron en contra del aborto legal

Martes, 31 de julio de 2018

Un grupo de abogados y auxiliares de justicia de Corrientes se manifestaron en el mediodía de este martes en contra de la ley del aborto legal, con una concentración en el edificio del Poder Judicial de 9 de julio y San Juan, de esta capital, con banderas argentinas y carteles a favor de “las dos vidas”.





En un manifiesto, el grupo insta y apela a las “autoridades que nos representan” a que rechacen el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, actualmente en discusión en el Senado y con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, “por ser contrario a los principios, valores y normas establecidos en nuestra ley suprema, la Constitución Argentina, y los Tratados de Derechos Humanos de igual jerarquía a ella incorporados”.

“Todas las leyes que pretendan sancionarse deberán respetar los principios y normas declaradas en ellos para no ser tachadas de inconstitucionales y / o inconvencionales (art. 31 de la CN)”, señala el texto.

“Los abogados y auxiliares de la justicia proclamamos la defensa de la vida para todas las personas, desde la concepción, por ser derecho fundante de todos los demás y estar enraizado intrínsecamente con la dignidad que posibilita la realización plena de todo ser humano”, agrega.

“Ninguna vida vale más que otra, sino que todas deben ser cuidadas y protegidas por el Estado; una sociedad que se asiente en el respeto por las libertades individuales no puede permitir el ejercicio de derechos de manera arbitraria e ilegítima”, advierte.

“El niño por nacer es el más vulnerable en la tríada de la mujer y hombre que lo conciben, y como sujeto de derechos tiene derecho a seguir viviendo. Todos los seres humanos hoy presentes fuimos niños por nacer en un instante de nuestra existencia, solo el tiempo marca la diferencia y hoy alzamos las voces por los que aún no pueden hacerlo”, subraya.