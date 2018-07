Marc Anthony vuelve a la Argentina

Martes, 31 de julio de 2018

El artista latino considerado de los más importante en todo el mundo se presentará en GEBA en septiembre. Enterate los detalles del show.







Luego de tres años de espera, Marc Anthony regresa a la Argentina con un show que dará en el estadio GEBA el 22 de septiembre.



El artista latino, considerado de los más importante en todo el mundo, anunció este martes su fecha en Buenos Aires. Los fans podrán adquirir las entradas desde el 2 de Agosto por sistema Topshow o en efectivo en la boletería del estadio.



Marc Anthony es uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo. El cantante y actor nacido en Nueva York es el principal referente de la salsa y la música latina y su galardonada carrera lo comprueba: tiene el historial más grande de su género con 26 puestos Nº 1 en la revista Billboard, siendo uno claro ejemplo el hit “Vivir mi vida” que superó los 350 millones de views en YouTube y “Flor Pálida” con más de 80 millones de vistas en Vevo.



En 2015, Anthony recibió su segunda certificación Platino al superar los 100 millones de vistas con su video “A quien quiero mentirle”. Como si fuese poco, recibió el Premio Record Guinness al ser el artista tropical latino que más vendió, superando los 12 millones de discos a nivel mundial.



Su lista de Premios Grammy comenzó en 1998 con el premio a la Mejor Interpretación Latina/Tropical con su éxito “Contra La Corriente”, seguido por el primer Grammy Latino otorgado a La Canción del año en el 2000 con “I Need To Know (Dímelo)”. Impulsado por este éxito, logró la posición de triple Platino en Estados Unidos. En 2005 recibió dos premios Grammys: uno por “Amar Sin Mentiras” como Mejor Álbum de Pop Latino del Año y otro por “Valió La Pena” como Mejor Álbum Tropical del Año.



Considerado una de las estrellas más reconocidas de la música latina y de las personalidades más influyentes en todo el mundo, el cantante ha ganado un total de 29 Premios Lo Nuestro, teniendo el récord al ser el artista masculino solista en tener más de estos galardones. En menos de 12 años, el artista fue premiado con 12 Premios Billboard a la Música Latina, 3 Premios Billboard, y continúa siendo premiado por importantes organizaciones.



“Vivir Mi Vida”, “Valió La Pena”, “Flor Pálida” serán solo algunos de los innumerables hits que el artista presentará en el estadio GEBA para cautivar a todos sus fanáticos.